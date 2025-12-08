El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha destituido a un asesor de la Moncloa por su presunta vinculación con el caso que rodea a Francisco Salazar. Según ha adelantado elDiario.es y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el jefe del ejecutivo español ha fulminado al hasta ahora asesor Antonio Hernández, que había sido la mano derecha de Salazar, el alto cargo de Presidencia implicado por las denuncias de miembros del PSOE que aseguran que les habría hecho comentarios sexuales inapropiados. Fuentes del gobierno español detallan a preguntas de Europa Press que la destitución ha sido acordada por ambas partes. El cese ha sido comunicado este domingo y se formalizará el martes en el Consejo de Ministros.

Antonio Hernández era el director de Coordinación Política del gabinete de Sánchez y, según detalla el diario español, habría protegido a Salazar en el momento en que aparecieron las primeras denuncias por mal comportamiento. Ahora bien, según apuntan las mismas fuentes del gobierno español consultadas por Europa Press, desde que Hernández tuvo conocimiento sobre la situación que rodeaba a Salazar ya vio que «no era sostenible». Las fuentes no han hecho ningún comentario sobre la presunta implicación que ha tenido Hernández en el escándalo que rodea al exasesor. En las denuncias registradas por el canal interno de la Moncloa aparecía mencionado el asesor ahora destituido como presunto «cómplice» y «encubridor» de los hechos de los que se acusa a Salazar.

Imagen de archivo de Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa denunciado por acoso sexual / PSOE REMITIDA

Ferraz intenta paliar la crisis

La crisis interna por la mala gestión del caso Salazar ha obligado a Ferraz a reaccionar y ha reconocido “el error” de tardar cuatro meses en ponerse en contacto con las mujeres que dieron el paso de contar su historia a través del canal interno de la formación. Fuentes socialistas han admitido el error de haber contactado hasta esta misma semana, ya que las denuncias se presentaron en julio. Con todo, las mismas fuentes aseguran que en ningún momento se ha intentado ocultar el caso ni restar credibilidad al testimonio de las mujeres que han denunciado, sino que ha habido un problema grave en la gestión de las acusaciones. De este control de daños también deriva la destitución comunicada este domingo, la cual entrará en vigor oficialmente el martes de la semana próxima.