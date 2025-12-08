El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destituït un assessor de la Moncloa per la seva presumpta vinculació amb el cas que envolta Francisco Salazar. Segons ha avançat elDiario.es i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el cap de l’executiu espanyol ha fulminat al fins ara assessor Antonio Hernández, que havia estat la mà dreta de Salazar, l’alt càrrec de Presidència esquitxat per les denúncies de membres del PSOE que asseguren que els hauria fet comentaris sexuals inadequats. Fonts del govern espanyol detallen a preguntes d’Europa Press que la destitució ha estat acordada per les dues parts. El cessament ha estat comunicat aquest diumenge i es formalitzarà dimarts al Consell de Ministres.
Antonio Hernández era el director de Coordinació Política del gabinet de Sánchez i, segons detalla el diari espanyol, hauria protegit Salazar en el moment en què van aparèixer les primeres denúncies per mal comportament. Ara bé, segons apunten les mateixes fonts del govern espanyol consultades per Europa Press, des que Hernández va tenir coneixement sobre la situació que envoltava Salazar ja va veure que “no era sostenible”. Les fonts no han fet cap comentari sobre la presumpta implicació que ha tingut Hernández en l’escàndol que envolta l’exassessor. En les denúncies registrades pel canal intern de la Moncloa apareixia mencionat l’assessor ara destituït com a presumpte “còmplice” i “encobridor” dels fets dels quals s’acusa Salazar.
Ferraz intenta pal·liar la crisi
La crisi interna per la mala gestió del cas Salazar ha obligat Ferraz a reaccionar i ha reconegut “l’error” de trigar quatre mesos a posar-se en contacte amb les dones que van fer el pas d’explicar el seu a través del canal intern de la formació. Fonts socialistes han admès l’error haver-hi contactat fins a aquesta mateixa setmana, ja que les denúncies es van presentar al juliol. Amb tot, les mateixes fonts asseguren que en cap moment s’ha intentat amagar el cas ni restar credibilitats al testimoni de les dones que han denunciat, sinó que hi ha hagut un problema greu en la gestió de les acusacions. D’aquest control de danys també en deriva la destitució comunicada aquest diumenge, la qual entrarà en vigor oficialment el dimarts de la setmana vinent.