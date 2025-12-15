Pedro Sánchez descarta un avançament electoral ni cap remodelació del govern. Immers en la pitjor crisi d’ençà que és president del govern espanyol, Sánchez ha dit que té intenció d’esgotar la legislatura, tot i els casos de corrupció que envolten al PSOE, amb Ábalos, Koldo i Santos Cerdán com a protagonistes, la detenció recent de Leire Díez (coneguda com la fontanera del PSOE) i el degoteig de denúncies per assetjament sexual contra dirigents socialistes, entre les quals destaca el cas Salazar.
En la roda de premsa de balanç de l’any, Sánchez ha deixat clar la seva intenció de seguir al capdavant de l’executiu espanyol. “Ens sentim carregats d’energia i donarem el millor de nosaltres mateixos al llarg de la segona part de la legislatura”, ha dit el president del govern sense esmentar explícitament les eleccions. Sánchez ha titllat l’oposició actual com la “més destructiva, més estèril i més ultra dels últims temps”.
Sánchez ha admès “errors” en l’àmbit del feminisme, tot i que ha assegurat que tant ell com el govern de coalició estan fermament compromesos amb el feminisme. “Som la primera organització política que ha decidit afrontar el problema de l’assetjament i abusos amb transparència animant i protegint qualsevol denúncia”, ha subratllat. “Hem comès errors, com tots, però tots els avenços en igualtat s’han aconseguit sota governs progressistes”, ha reiterat.
Sobre els casos de corrupció, Sánchez ha remarcat que accepta “lliçons zero” de la dreta i la ultradreta. Del PP, en concret, ha dit que són els que “canten proclames d’exemplaritat des d’una seu pagada amb diner negre”. “Davant la corrupció, el govern i el PSOE han actuat amb total contundència i transparència, i no amb convivència i opacitat”. Perquè, segons Sánchez, “la corrupció sistèmica, la que afectava a tot el sistema democràtic del país va acabar amb la sortida del PP del govern d’Espanya el 2018”, “i si no recordem perquè Casado no és president del PP, i Feijóo sí”.
Treu pit de les dades econòmiques
En un intent de desviar l’atenció sobre els escàndols que envolten el seu partit, Sánchez ha posat sobre la taula dades econòmiques, fent valdre que l’Estat espanyol creix el “doble” que la Unió Europea (UE) en el seu conjunt. Alhora ha destacat com a obra del “govern de coalició” que encapçala la pujada del salari mínim, la revalorització de les pensions i les millores dels permisos de paternitat i maternitat.
En el balanç polític, Sánchez ha reivindicat l’amnistia, “un pas decisiu” mitjançant una llei que “malgrat que alguns van dir que era il·legal” ha estat “acreditada per la Comissió de Venècia, la Comissió Europea, el Tribunal Constitucional i l’advocat general del TJUE”. “És constitucional, és legítima i està donant resultats”, ha afirmat, perquè “s’aplica en un marc de reconciliació a la societat catalana”. “Mentre avancem en un marc de normalització plena i amb la mà estesa a les forces independentistes, crec que és important reivindicar que s’ha aconseguit aquesta normalitat institucional”, ha sentenciat.