Els escàndols de presumpta corrupció i assetjaments que envolten el PSOE han produït una crisi interna dins el govern espanyol, on els socialistes governen en coalició amb Sumar. Aquest divendres, coincidint amb les actuacions de la UCO a Correus, el ministeri d’Hisenda i el de Transició Ecològica per recollir més informació sobre el cas Leire, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha llançat aquest divendres un ultimàtum al PSOE i ha dit que cal “un punt i a part”: “Cal un canvi absolutament profund en l’equip de govern”, ha dit en una entrevista a La Sexta. La líder de Sumar considera que el “deteriorament” del govern de Pedro Sánchez ja és “majúscul”: “Així no es pot continuar. El que està passant és molt greu. Prou ja, el deteriorament és majúscul”.
Yolanda Díaz no només s’ha referit als presumptes escàndols de corrupció, sinó que també ha llançat alguns dards sobre els casos d’assetjament que han forçat diverses dimissions d’alts càrrecs i exassessors de l’òrbita socialista. Aquest mateix divendres, de fet, ha renunciat al seu càrrec i escó al Senat el que fins ara era secretari d’Estudis i Programes a l’executiva socialista, Javier Izquierdo, també assenyalat en la trama d’assetjaments. Una trama que Díaz considera inadmissible: “És la corrupció, són els puters, el masclisme, és el cansament, és que no es pot més”, ha reblat la líder de Sumar, que creu que algú ha d’assumir les “responsabilitats polítiques”.
Sumar no descarta sortir del govern
Preguntada per si es planteja que Sumar surti de l’executiu si el president Pedro Sánchez no assumeix cap responsabilitat sobre els escàndols que estan sortint a la llum, Díaz ha dit que ells prendran “les decisions que s’hagin de prendre”. És a dir, no ha negat que aquest pugui ser un moviment del seu partit. La vicepresidenta segona sí que ha deixat clar que, en cas que ostentés la presidència, actuaria de forma diferent: “Si jo fos presidenta del govern, estaria compareixent”, ha reconegut. La líder de Sumar també ha fet una crida a “netejar” la política de corrupció, i ha recordat casos com el de l’exministre Cristóbal Montoro o la situació de Carlos Mazón. “Tot plegat és un deliri”.