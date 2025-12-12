La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil s’ha presentat aquest divendres a les oficines de Correus i les seus de dos ministeris, el d’Hisenda i el de Transició Ecològica, per sol·licitar documentació relacionada amb la causa per la qual ha estat detinguda Leire Díez, la lampista del PSOE. La UCO busca documentació que tingui alguna relació amb el cas que envolta la mateixa Díez, l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Vicente Fernández, i l’empresari Antxón Alonso, tots tres detinguts aquesta setmana. A Hisenda s’ha sol·licitat informació sobre la SEPI, mentre que a Transició Ecològica s’han demanat informació i documents a la Secretaria d’Energia i Medi Ambient.
Segons han comentat fonts del Ministeri de Transició Ecològica a l’ACN, agents de la UCO s’han personat aquest divendres a les seves dependències per sol·licitar dos expedients administratius: “No s’ha tractat d’un registre, sinó exclusivament d’una sol·licitud formal d’informació”, apunten. Des del departament que encapçala Sara Aagesen apunten que han facilitat “amb rapidesa i total col·laboració” la documentació requerida. Segons confirmen fonts de la policia espanyola a Europa Press, els agents també han sol·licitat expedients a Patrimoni de l’Estat i el Tribunal de Recursos Contractuals.
Les detencions, els registres i els requeriments d’informació formen part d’una operació en marxa que mantenen els agents de la UCO per ordre del jutge Antonio Piña, en el marc d’una causa que es manté sota secret de sumari, que ha estat impulsada per la Fiscalia Anticorrupció i en la qual s’investiguen presumptes delictes que s’investiguen són prevaricació, malversació, tràfic d’influències i organització criminal. Tots tres detinguts, Díez, Alonso i Fernández, passaran a disposició judicial aquest dissabte a les deu del matí, moment en què el jutge decidirà si els deixa en llibertat, o els envia a presó provisional fins a la resolució de la causa.
El PP aprofita per demanar la dimissió de Sánchez
Davant les actuacions de la Guàrdia Civil als ministeris d’Hisenda i Transició Ecològica, també a Correus, el Partit Popular ha aprofitat l’oportunitat per tornar a demanar la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “La Guàrdia Civil està en aquests moments, mentre escrius aquest tuit, en Correus, Hisenda i Transició Ecològica“, ha assegurat la portaveu del grup popular al Congrés, Ester Muñoz, en referència al missatge de Sánchez difonent a les xarxes socials la seva entrevista en la revista italiana L’Espresso després d’haver-li designat com a persona de l’any. “Torna de Narnia, dimiteix i convoca eleccions”, ha sentenciat la dirigent dels populars.