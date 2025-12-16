Relleu en una de les institucions clau de l’actual política espanyola. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, tindrà nou cap, coronel Pedro Merino Castro, segons ha avançat Eldiario.es de fonts de l’institut armat. Castro, que va ser ascendit a coronel en la darrera fornada de comandaments de l’escala superior, des del 2022 dirigia la comandància de Salamanca de la Guàrdia Civil. Merino és un nom a qui no li és estrany tornar a l’UCO, perquè va estar destinat departament de Delinqüència Econòmica i Anticorrupció de l’UCO, especialitzada en delictes fiscals i la lluita contra el blanqueig de capitals. Merino Castro relleva Rafael Yuste, recentment ascendit a general,i que el govern de Pedro Sánchez va nomenar cap de l’UCO.
L’UCO és la unitat especialitzada que instrueix les causes Koldo, José Luis Ábalos, el cas de la SEPI o de Santos Cerdán. De fet, és un dels protagonistes de l’actualitat política i dirigeix tinent coronel Antonio Balas, de qui Leire Díez, la “fontanera del PSOE”, buscava informació delicada. El coronel Merino va estar destinat al Palau de la Sarsuela el 2013 on va era ajudant de camp de l’aleshores hereu de la corona espanyola, Felip de Borbó. Posteriorment, va ser destinat al departament de Seguretat Nacional, que té la seu a la Moncloa.
Un nomenament important
La casualitat ha volgut que el relleu de l’UCO es produeix per l’ascens general de Brigada de Rafael Yuste, que ha estat destinat al Comandament de la Prefectura de Serveis Tècnics. L’Institut Armat destaca que el coronel Pedro Merino Castro té una “àmplia formació i varietat de destinacions dins de la Guàrdia Civil, “amb especial experiència en Policia Judicial”. Unes condicions que el fan adient pel càrrec en una unitat especialment delicada per la munió d’investigacions que porta a terme i que afecten els poders de l’Estat.