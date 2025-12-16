Més controls policials aleatoris, reforç d’unitats de protecció de l’espai públic i vigilar amb més agents el transport públic. Aquestes són algunes de les mesures ordenades pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de la reunió de la Mesa de Valoració de l’Amenaça Terrorista, celebrada el passat divendres 12 de desembre, per reforçar la seguretat pública per les festes de Nadal. Una trobada amb representants de tots els cossos i forces de Seguretat de l’Estat, on també s’inclouen els Mossos d’Esquadra, que van participar en el conclave a través del cap de la Comissaria General d’Informació, l’intendent Carles Hernàndez.
Després de l’anàlisi de l’actual situació de seguretat, el sanedrí de la seguretat de l’Estat, va decidir mantenir el Nivell 4 sobre 5 del Pla de Prevenció, Protecció i Resposta Antiterrorista amb un reforç policial “d’especial intensitat” en els habituals esdeveniments i desplaçaments que se celebren per les festes de Nadal, que concentren força gent. Les mesures especials, que es pot traduir com un Nivell 4 Plus, s’han establert a través d’una instrucció de la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, que manté les mesures ja acordades l’octubre de 2023, arran dels atemptats de Hamàs a Israel i la resposta a Gaza. El pla entrarà en vigor a les tres de la tarda del 19 de desembre i s’allargarà fins a les tres de la tarda del 8 de gener de 2026.
“D’especial intensitat”
Segons informa el ministeri de l’Interior, aquest “reforç policial d’especial intensitat” durant les festes inclou controls aleatoris de vehicles i persones a tots aquells llocs d’alta presència o trànsit, així com la vigilància i protecció dels llocs, espais, edificis i mitjans de transport que davant la celebració d’esdeveniments religiosos, d’oci o lúdics com les cavalcades o espectacles de carrer.
El pla també preveu un dispositiu especial dirigit pel Centre Nacional de Protecció d’Infraestructures Crítiques (CNPIC) per assegurar grans centres, infraestructures intercanviadors de transports, així com les instal·lacions i mitjans de transport aeris, marítims i terrestres que en aquestes dates suposen més afluència i trànsit d’usuaris. L’Oficina de Coordinació de Ciberseguretat procurarà per reforçar la seguretat digital i les comunicacions. En el dispositiu també hi participaran ajuntaments, policies locals i la seguretat privada.