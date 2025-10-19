El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat ordre a l’Exèrcit israelià que actuï “amb força” a la Franja de Gaza després d’acusar les milícies del moviment islamista Hamàs d’haver violat l’alto el foc en vigor després d’atacar aquest diumenge una unitat militar a la ciutat de Rafah, al sud. Després de l’ordre donada per Netanyahu, l’Exèrcit d’Israel ha llançat una sèrie de bombardejos contra la ciutat de Rafah, al sud de la Franja. L’atac s’ha produït després d’un presumpte atac de Hamàs contra una unitat d’enginyers i el seu reforç militar, segons han informat fonts de seguretat a diversos mitjans israelians, a sobre del foc a l’enclavament palestí.
Tot i que Hamàs ha assegurat que l’atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l’Exèrcit israelià ha denunciat que l’assalt anava dirigit contra una unitat d’enginyers i un reforç d’infanteria, primer amb l’impacte d’un míssil antitancs contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. Davant aquesta situació, l’Exèrcit israelià ha informat a través d’un comunicat que, en resposta a l’atac, “les Forces de Defensa d’Israel han començat a atacar la zona per eliminar l’amenaça i desmantellar túnels i estructures militars utilitzades per a activitats terroristes. Aquestes accions terroristes constitueixen una violació flagrant de l’acord d’alto el foc i les FDI respondran amb fermesa”.
L’atac s’ha produït després d’una reunió d’emergència de Netanyahu amb la seva cúpula de seguretat, començant pel ministre de Defensa, Israel Katz, per avaluar la resposta a l’atac. “Després de la violació de l’alto el foc per part de Hamàs, el primer ministre Netanyahu ha tornat a mantenir consultes amb el Ministeri de Defensa i els caps de l’aparell de seguretat, a qui ha donat instruccions perquè actuïn amb força contra els objectius terroristes a la Franja de Gaza”, diu el missatge de l’Oficina del primer ministre publicada al compte de X.
Hamàs defensa que era una operació dirigida contra milícies finançades per Israel
Fonts del moviment islamista palestí, per contra, han denunciat al diari ‘Filastín’, pròxim al moviment, almenys tres incursions militars als afores de l’est de la ciutat per escoltar la milícia dirigida per Iàsser Abu Xabab, col·laboradors israelians que ara mateix són objecte d’una campanya de persecució per part de la policia interna de Hamàs; versió repetida per fonts locals a la cadena BBC. Els residents que viuen al sud de l’Hospital Europeu, el lloc més proper a l’incident, han informat la cadena britànica que els tirotejos han anat acompanyats de bombardejos israelians a diverses parts de la ciutat, sense que de moment hi hagi constància de víctimes.
Entre les mesures de represàlia que contemplin les forces israelianes, segons fonts del Govern al diari ‘Yedioth Aharonot’, hi ha la possibilitat de llançar una nova campanya d’atacs aeris o de restringir l’ajuda humanitària pactada amb l’alto el foc de fa una setmana, però descarten de moment la represa de l’ofensiva terrestre. D’altra banda, fonts militars israelians han informat el Canal 12 de la televisió israeliana que dos presumptes milicians de Hamàs han mort per trets de l’Exèrcit després de travessar la “línia groga” que delimita les posicions israelianes després de l’acord d’octubre el foc que va entrar en vigor el 3 d’abril.