El president dels Estats Units, Donald Trump, ha qüestionat la solució dels dos estats hores després de signar l’acord de pau a la Franja de Gaza juntament amb una vintena de líders mundials. “A molta gent li agrada la solució d’un sol Estat”, ha dit Trump en declaracions a la premsa. “A algunes persones els agrada la solució de dos estats. Veurem. No faig comentaris al respecte”. El president estatunidenc ha assegurat que ara mateix la prioritat és reconstruir Gaza i deixa per a més endavant una qüestió polèmica que genera molt consens en la comunitat internacional, però que no agrada gens a Israel.
Trump ha estat el gran protagonista de la trobada a Xarm el-Xeikh i ha celebrat la “fi de la guerra a la Gaza”, una fita “impensable” fa unes setmanes i que obre la porta a la “pau al Pròxim Orient”. El polèmic mandatari ha convertit la cimera a Egipte en un homenatge a la seva persona i al paper dels Estats Units al món i ha animat la resta de països àrabs a sumar-se als Acords d’Abraham, l’acord de pau signat el 2020 entre Israel i els Emirats Àrabs Units auspiciat per la Casa Blanca. “Espero que tothom se sumi als Acords d’Abraham. Molta gent parla d’unir-s’hi, avui mateix. Molta gent en parla i serà un gran homenatge als Estats Units”, ha dit amb gran cofoisme.
El xou de Trump a Egipte
La signatura de l’acord pau va quedar eclipsada pel xou de Trump, que va rebre nombrosos elogis per haver propiciat l’acord de pau entre Israel i Gaza. El més entusiasta va ser el president del Pakistan, Shehbaz Sharif, que va demanar el Nobel de la Pau per a Trump per la seva “contribució extraordinària” en la resolució de conflictes. “És el millor candidat”. En un altre moment de la cerimònia, el president dels Estats Units es va referir a la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, com una “dona jove i guapa”, una definició que ell mateix va augurar que li portaria crítiques. “M’arriscaré”, va dir entre riures dels presents després de preguntar a Meloni si li molestava que li digués guapa.
L’altre moment tens de la seva intervenció es va produir quan es va dirigir al president espanyol, Pedro Sánchez, per les seves discrepàncies sobre la despesa en defensa. “Esteu treballant en el tema del PIB? Ens acostarem”, va assegurar Trump, que posteriorment va dir que Espanya està fent “una feina fantàstica”. Sánchez i Trump ja van protagonitzar una altra anècdota quan es van saludar a l’inici de la cimera. Trump va intentar tibar del braç de Sánchez durant l’encaixada de mans per arrossegar-lo cap on era ell, però el president espanyol li va aguantar el pols amb un somriure a la cara.
Trump tiene la costumbre de demostrar a los líderes mundiales que les domina tirándoles del brazo en los saludos oficiales.— αnhgi (@Anhgi_) October 13, 2025
Así reaccionó Pedro Sánchez.
Maravilla!pic.twitter.com/LdfyJoYtn7