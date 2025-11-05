El candidat demòcrata a l’alcaldia de Nova York, Zohran Mamdani, s’ha imposat amb claredat a les eleccions municipals que s’han celebrat aquest dimarts a la capital cultural dels Estats Units. El jove Mamdani, de només 34 anys, s’ha convertit en el primer alcalde musulmà de la història de la ciutat després d’obtenir més del 50% dels vots davant el 41,6% del candidat independent i rival seu a les primàries demòcrates, Andrew Cuomo, que havia rebut el suport explícit de Donald Trump. El president dels Estats Units havia amenaçat Nova York amb tancar l’aixeta dels fons federals si la ciutat elegia Mamdani com a nou alcalde.
Mamdami, que es defineix com a “jove, musulmà i socialista democràtic”, ha reivindicat les seves arrels com un dels seus grans actius per liderar la ciutat més poblada del país. “Em nego a disculpar-me per res de tot això”, ha dit en el seu primer discurs com a alcalde electe, que ha començat amb una cita d’Eugene Debs, el sindicalista que va liderar el Partit Socialista dels Estats Units a començaments del segle XX: “Pot ser que el sol s’hagi post a la nostra ciutat aquesta nit, però com va dir Eugene Debs, albiro l’albada d’un dia millor per a la humanitat”.
El canvi arriba a Nova York per enfrontar-se a Trump
El jove alcalde ha assegurat que entoma amb entusiasme un “mandat per al canvi, un mandat per a la nova política, un mandat per a una ciutat que puguem pagar i un mandat per a un govern que ho faci realitat”, ha dit durant la seva compareixença, que durat poc menys de mitja hora. “Governarem una ciutat de migrants, una ciutat construïda per migrants, impulsada per migrants i, a partir d’aquesta nit, liderada per un migrant”, ha remarcat. Mamdani, erigit en l’antítesi de Donald Trump, s’ha dirigit a les minories que sovint són objectiu de la Casa Blanca. “Ja siguis migrant, membre de la comunitat trans, una de les moltes dones negres que Donald Trump va acomiadar, una mare soltera que encara espera que baixin els preus dels aliments o qualsevol altra persona que es trobi en una situació desesperada, la teva lluita també és la nostra”.
“Després de tot, si algú pot mostrar-li a una nació traïda per Donald Trump com derrotar-lo, és la ciutat que el va veure néixer”, ha declarat sobre el magnat republicà, afegint que, “si hi ha alguna manera d’atemorir un dèspota, és desmantellant les mateixes condicions que li van permetre acumular poder”, ha dit en referència al seu pla de finançar polítiques socials apujant els impostos als més rics. “Així no sols detindrem a Trump, sinó també al pròxim”, ha assegurat, abans d’instar a l’inquilí de la Casa Blanca a “apujar el volum” entre crits d’alegria i disbauxa dels simpatitzants demòcrates aplegats per celebrar la victòria.