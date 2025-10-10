El president nord-americà, Donald Trump, no ha rebut el Premi Nobel de la Pau d’enguany. Malgrat la seva insistència a aconseguir aquest honorable guardó, el qual ostenten quatre dels seus predecessors de la Casa Blanca, el Premi Nobel de la Pau d’aquest 2025 l’ha rebut l’opositora veneçolana María Corina Machado. El magnat nord-americà s’havia proposat per rebre aquest premi per diferents motius, però especialment per al pla de pau que ha articulat el seu govern per a la Franja de Gaza, el qual ha acceptat definitivament aquesta mateixa matinada el govern de Benjamin Netanyahu. Tot i la seva insistència per rebre el premi, el comitè noruec ha acabat decantant-se per una altra opció.
El jurat ha destacat Machado com una “líder de les forces democràtiques a Veneçuela”, i també la defineix com “una figura d’unitat en una oposició política que abans estava dividida”. En aquest sentit, el comitè noruec també ha volgut posar sobre la taula que Machado es va poder presentar a les eleccions de l’any passat perquè estava inhabilitada. Per això, el comitè noruec premia Machado “en un moment en e què la democràcia està amenaçada”. L’organisme organitzador dels guardons ha assenyalat directament al “règim” de Nicolás Maduro acusant-lo de no respectar els resultats d’aquestes eleccions, en les quals va acabar presentant-se com a principal candidat opositor Edmundo González Urrutia, ara exiliat a Espanya. L’opositora veneçolana succeeix a la principal associació japonesa de les víctimes de les bombes atòmiques, coneguda com a Nihon Hidankyo, en una edició marcada pels al·legats de Trump per rebre el premi.
Trump vol expulsar Espanya de l’OTAN
En les últimes hores, abans de saber que no ha estat guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, el president nord-americà també ha fet comentaris contra l’estat espanyol i ha proposat expulsar-los de l’OTAN: “Vaig sol·licitar que paguessin el 5%, no el 2%, i la majoria va pensar que no anava a succeir, i es va aprovar pràcticament per unanimitat. Vam tenir un país ressagat: Espanya. Francament, potser haurien d’expulsar-los de l’OTAN”, exclama Trump.