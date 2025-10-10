El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha recibido el Premio Nobel de la Paz de este año. A pesar de su insistencia en conseguir este honorable galardón, el cual poseen cuatro de sus predecesores en la Casa Blanca, el Premio Nobel de la Paz de este 2025 lo ha recibido la opositora venezolana María Corina Machado. El magnate estadounidense se había postulado para recibir este premio por diferentes motivos, pero especialmente por el plan de paz que ha articulado su gobierno para la Franja de Gaza, el cual ha sido aceptado definitivamente esta misma madrugada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. A pesar de su insistencia por recibir el premio, el comité noruego ha terminado optando por otra opción.

El jurado ha destacado a Machado como una «líder de las fuerzas democráticas en Venezuela», y también la define como «una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida». En este sentido, el comité noruego también ha querido señalar que Machado pudo presentarse a las elecciones del año pasado porque estaba inhabilitada. Por eso, el comité noruego premia a Machado «en un momento en el que la democracia está amenazada». El organismo organizador de los galardones ha señalado directamente al «régimen» de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de estas elecciones, en las cuales se terminó presentando como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España. La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos de Trump para recibir el premio.

La opositora venezolana María Corina Machado en una intervención telemática en el Parlamento Europeo durante la entrega del Premio Sájarov 2025 / Parlamento Europeo

Trump quiere expulsar a España de la OTAN

En las últimas horas, antes de saber que no ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense también ha hecho comentarios contra el estado español y ha propuesto expulsarlos de la OTAN: «Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. Francamente, quizás deberían expulsarlos de la OTAN», exclama Trump.