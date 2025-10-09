Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para iniciar un alto el fuego

El fin de la guerra de Gaza está un paso más cerca. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves de madrugada un acuerdo entre Israel y Hamás para iniciar un alto el fuego como parte de la «primera fase» del acuerdo de paz en la franja. A través de un mensaje publicado en las redes sociales, el líder estadounidense ha precisado que «todos los rehenes serán liberados muy pronto» y que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada» en un «primer paso hacia una paz fuerte y duradera». «Todas las partes serán tratadas justamente», ha afirmado.

No te lo puedes perder Europa ve en el acuerdo Israel-Hamás la oportunidad para una «paz duradera»

En esta misma publicación, Trump ha calificado este primer entendimiento entre los dos bandos como un «gran día para el mundo árabe, musulmán, Israel, todas las naciones que los rodean y los Estados Unidos». El gobierno israelí se reunirá este jueves para aprobar el plan, un acuerdo que el primer ministro Benjamin Netanyahu describe como una «victoria moral» de Israel. «Con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes regresarán a casa. Es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel», ha asegurado Netanyahu. El líder hebreo ha remarcado que gracias a la «poderosa acción militar» de Israel y «los magníficos esfuerzos» de Trump se ha llegado a un «punto de inflexión».

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fotografiados en la Casa Blanca / Andrew Leyden (ZUMA Press Wire/dpa)

Un acuerdo que garantiza la «retirada completa de las fuerzas de ocupación»

A su vez, desde Hamás han señalado este jueves también de madrugada que el acuerdo «pondrá fin a la guerra en Gaza y garantizará la retirada completa de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de un intercambio de prisioneros». En un comunicado difundido por diferentes medios internacionales, la organización agradece las gestiones de los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, así como el rol de Trump, y ha pedido al líder estadounidense que garantice que Israel «cumple totalmente con los términos del acuerdo». Cabe recordar que este acuerdo llega una semana después de la intercepción nocturna de la flotilla internacional que debía llevar ayuda humanitaria a Gaza rompiendo el bloqueo de Israel y solo unos días después de la liberación de sus miembros por parte de las fuerzas de seguridad del estado sionista.