Israel comienza a retirar el ejército de Gaza tras el acuerdo con Hamás

Hito histórico en el conflicto armado en la Franja de Gaza. Tras el anuncio del alto el fuego que tuvo lugar este jueves de madrugada, Israel ha comenzado este viernes a retirar sus tropas de la zona afectada. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hecho público esta mañana que varios comandos habían comenzado a replegarse parcialmente del sur de la franja como parte de esta primera fase del plan de paz, en el cual ha mediado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que prevé también la liberación de los rehenes israelíes que aún están en la zona y que Hamás se ha comprometido a entregar en las próximas 48 horas. Una vez realizada esta entrega, el estado sionista dejará en libertad a unos 2.000 prisioneros palestinos.

«Estamos en pleno proceso de un desarrollo crucial. En los últimos dos años hemos luchado para lograr nuestros objetivos de guerra, y uno de los objetivos centrales es el retorno de los secuestrados: todos, vivos y muertos. Y lo haremos», señaló a primera hora de la mañana de este viernes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un mensaje publicado a través de las redes sociales. «No habríamos podido llegar hasta aquí sin la ayuda excepcional del presidente Trump y su equipo […] Estos esfuerzos, combinados con el coraje de nuestros soldados que entraron en Gaza, han creado una presión militar y diplomática conjunta que ha aislado a Hamás», añadió.

Por su parte, el ejército israelí ha emitido el siguiente comunicado: «El acuerdo de alto el fuego ha entrado en vigor a las 12 h. Desde las 12 h, las tropas de las FDI han comenzado a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el retorno de los rehenes. Las tropas del Comando Sur de las FDI continúan desplegadas en la zona y continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata».

Palestinos huyen de un edificio derrumbado por un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Aval de los líderes europeos

Cabe recordar que, tras el comunicado emitido por Trump, los líderes europeos celebraron el acuerdo entre ambos bandos, viéndolo como la oportunidad de “construir un camino político hacia una paz duradera“. En un comunicado difundido el jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba convencida de que este pacto permitiría la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza y reiteraba la apuesta de la Unión Europea (UE) por una solución basada en la coexistencia de dos estados, manteniendo el compromiso de continuar entregando ayuda humanitaria.