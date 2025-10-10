Israel comença a retirar l’exèrcit de Gaza després de l’acord amb Hamàs

Fita històrica en el conflicte armat a la Franja de Gaza. Després de l’anunci de l’alto el focque va tenir lloc aquest dijous de matinada, Israel ha començat aquest divendres a retirar les seves tropes de la zona afectada. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han fet públic aquest matí que diversos comandaments havien començat a replegar-se parcialment del sud de la franja com a part d’aquesta primera fase del pla de pau, en el qual ha mediat el president dels Estats Units, Donald Trump, i que preveu també l’alliberament dels ostatges israelians que encara hi ha a la zona i que Hamàs s’ha compromès a entregar en les pròximes 48 hores. Un cop feta aquesta entrega, l’estat sionista deixarà en llibertat uns 2.000 presoners palestins.
“Estem en ple procés d’un desenvolupament crucial. En els últims dos anys hem lluitat per aconseguir els nostres objectius de guerra, i un dels objectius centrals és el retorn dels segrestats: tots, vius i morts. I ho farem”, ha assenyalat a primera hora del matí d’aquest divendres el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, en un missatge publicat a través de les xarxes socials. “No hauríem pogut arribar fins aquí sense l’ajuda excepcional del president Trump i el seu equip […] Aquests esforços, combinats amb el coratge dels nostres soldats que van entrar a Gaza, han creat una pressió militar i diplomàtica conjunta que ha aïllat Hamàs”, ha afegit.
Al seu torn, l’exèrcit israelià ha emès el següent comunicat: “L’acord d’alto el foc ha entrat en vigor a les 12 h. Des de les 12 h, les tropes de les FDI han començat a posicionar-se al llarg de les línies de desplegament actualitzades en preparació per a l’acord d’alto el foc i el retorn dels ostatges. Les tropes del Comandament Sud de les FDI continuen desplegades a la zona i continuaran eliminant qualsevol amenaça immediata”.
Aval dels líders europeus
Cal recordar que, després del comunicat emès per Trump, els líders europeus van celebrar l’acord entre ambdós bàndols, veient-lo com l’oportunitat de “construir un camí polític cap a una pau duradora“. En un comunicat difós dijous, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es mostrava convençuda que aquest pacte permetria l’alliberament dels ostatges a la Franja de Gaza i reiterava l’aposta de la Unió Europa (UE) per a una solució basada en la coexistència de dos estats, tot mantenint el compromís de continuar entregant ajuda humanitària.