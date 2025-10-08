Israel assalta en aigües internacionals la segona Flotilla en suport a Gaza

L’armada israeliana ha interceptat aquest dimecres la Flotilla de la Llibertat, la segona missió humanitària que intentava trencar el bloqueig naval a la Franja de Gaza. Les nou embarcacions que formen el comboi van sortir de Catània (Itàlia) fa més d’una setmana, coincidint amb l’assalt a la Global Sumud Flotilla. Almenys tres de les embarcacions han estat interceptades i abordades en aigües internacionals, a unes 120 milles nàutiques (uns 220 quilòmetres) de la costa de Gaza.
Entre els membres de l’expedició hi ha tripulants espanyols i de països diversos com Noruega, el Canadà, Austràlia o els Estats Units. Segons els organitzadors, els tres primers vaixells —Gaza Sunbirds, Alaa al Najajr i Anas al Sharif, que rep el nom del reputat periodista assassinat per Israel a l’agost juntament amb altres companys de la televisió qatariana Al Jazeera— han estat interceptats de manera “il·legal” a les 4.34 (hora local), mentre que hores després també han abordat la resta de la flotilla.
Acusen Israel de “segrestar” els activistes
La missió humanitària denuncia que Israel ha “segrestat” els tripulants de les embarcacions, entre els quals hi ha metges, periodistes i polítics electes. A més, asseguren que les tropes israelianes han comissat tota l’ajuda humanitària que portaven, valorada en gairebé 100.000 euros i que inclou medicaments, equips respiratoris i complements nutricionals destinats als hospitals de Gaza.
Les autoritats israelianes han assegurat que tots els activistes detinguts estan “sans i estalvis” i que seran deportats “tan aviat com es pugui”. A més, Israel encara reté sis membres de la primera expedició, entre ells una dona de Mallorca que està acusada de “mossegar” una membre de l’equip mèdic hebreu de la presó de Ketziot.
L’abordatge d’aquesta segona flotilla arriba just després que Israel hagi deportat els activistes detinguts durant la primera operació, en la qual van interceptar mig centenar de vaixells i van detenir gairebé 500 activistes.