Saif Abukeshek i Thiago Ávila han estat deportats d’Israel aquest diumenge al matí, segons ha comunicat el ministeri d’Exteriors del país hebreu a través de la xarxa X. Aquestes dues persones són les darreres que encara estaven empresonades a Israel. Ambdós formaven part de la segona Flotilla que va salpar del Port de Barcelona, amb l’objectiu d’arribar a Gaza.
Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas.— José Manuel Albares (@jmalbares) May 10, 2026
Agradezco la labor de la @EmbEspIsrael, la @EmbEspAtenas y el equipo @MAECgob.
Proteger a los españoles es la prioridad absoluta.
Abukeshek arribarà a la tarda a Barcelona
L’anunci que Abukeshek i Ávila serien alliberats la va anunciar dissabte el ministre d’Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, i confirmat per l’equip legal de la Global Summud Flotilla. Albares va indicar que els dos activistes serien deportats a través del pas fronterer de Taba a Egipte. Aquest diumenge al matí, el ministre ha confirmat que Abukeshek, de nacionalitat espanyola, ja volava cap a l’Estat espanyol. Abukeshek viu a Barcelona, on s’espera que arribi a la tarda.
El catalanopalestí Abukeshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s’ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. La Global Sumud Flotilla va celebrar dissabte l’alliberament com “una victòria de la mobilització popular i de la pressió sostinguda arreu del món durant aquests dies”.
Per la seva banda, el govern d’Israel ha piulat que “no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza”.
Colau i Coronas han denunciat Israel
Tal com va explicar el TOT Barcelona, aquesta setmana l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i Jordi Coronas, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, van denunciar el govern d’Israel davant l’Audiència Nacional per agressions. Ambdós van formar part de la primera Flotilla que va salpar de Barcelona l’agost del 2025 i van acabar detinguts per l’exèrcit hebreu. Colau va declarar dimarts, i Coronas, dimecres.