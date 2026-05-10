Saif Abukeshek y Thiago Ávila han sido deportados de Israel este domingo por la mañana, según ha comunicado el ministerio de Exteriores del país hebreo a través de la red X. Estas dos personas son las últimas que aún estaban encarceladas en Israel. Ambos formaban parte de la segunda Flotilla que zarpó del Puerto de Barcelona, con el objetivo de llegar a Gaza.

Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas.



Agradezco la labor de la @EmbEspIsrael, la @EmbEspAtenas y el equipo @MAECgob.



Proteger a los españoles es la prioridad absoluta. — José Manuel Albares (@jmalbares) May 10, 2026

Abukeshek llegará por la tarde a Barcelona

El anuncio de que Abukeshek y Ávila serían liberados lo hizo el sábado el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Albares, y fue confirmado por el equipo legal de la Global Summud Flotilla. Albares indicó que los dos activistas serían deportados a través del paso fronterizo de Taba a Egipto. Este domingo por la mañana, el ministro ha confirmado que Abukeshek, de nacionalidad española, ya volaba hacia el Estado español. Abukeshek vive en Barcelona, donde se espera que llegue por la tarde.

El catalanopalestino Abukeshek y el brasileño Ávila fueron trasladados a un centro de detención migratoria hasta que se hizo efectiva su expulsión del país hebreo. La Global Sumud Flotilla celebró el sábado la liberación como «una victoria de la movilización popular y de la presión sostenida en todo el mundo durante estos días».

Varios barcos de la primera Global Sumud Flotilla en Catania / Europa Press/Contacto/Ansa/Orietta Scardino

Por su parte, el gobierno de Israel ha tuiteado que «no permitirán ninguna vulneración del bloqueo naval legal sobre Gaza».

Colau y Coronas han denunciado a Israel

Tal como explicó el TOT Barcelona, esta semana la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Jordi Coronas, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, denunciaron al gobierno de Israel ante la Audiencia Nacional por agresiones. Ambos formaron parte de la primera Flotilla que zarpó de Barcelona en agosto de 2025 y acabaron detenidos por el ejército hebreo. Colau declaró el martes, y Coronas, el miércoles.