Un vídeo difundido por el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, muestra maltratos y un trato humillante a los miembros de la segunda flotilla que fueron detenidos por el ejército hebreo en aguas internacionales. En la grabación se ve a las personas detenidas, con las manos atadas a la espalda, agachadas en el suelo con la cabeza baja, mientras son vigiladas por un grupo de soldados y policías armados, algunos con la cara cubierta. Mientras, Itamar Ben-Gvir se ríe de ellos y les recrimina su acción. «Bienvenidos a Israel», dice en el post que ha publicado en la red X.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

«Odioso, inhumano y monstruoso», según Albares

Las imágenes han provocado el rechazo de diferentes gobiernos, entre los cuales están el español y el italiano. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha calificado el vídeo de “odioso, inhumano y monstruoso”. El Estado español ha enviado a Israel dos notas verbales de protesta: una a la encargada de negocios en España y otra al ministro de Exteriores de Israel. Según ha explicado el ministro Albares este jueves, se trata de la protesta más formal que existe y ha reclamado la liberación inmediata de los ciudadanos españoles detenidos en aguas en las que Israel “no tiene ninguna legitimidad”.

Poco después de estas palabras, Israel ha anunciado que deportaba a los miembros de la flotilla, entre los cuales hay una veintena de catalanes, mientras que otros 24 son del resto del Estado español. Al mediodía, los ciudadanos habían sido liberados del centro de detención de Ktziot.

Activistas propalestinos simulan estar detenidos, este jueves en Barcelona / ACN-Pol Solà

Exigen que la UE rompa relaciones con Israel

Activistas propalestinos y familiares de las personas detenidas han reclamado a la Unión Europea (UE) que rompa relaciones con Israel. Los propalestinos han criticado la acción del ejército israelí y se han preguntado qué puede hacer el estado hebreo fuera de las miradas de los medios de comunicación contra los palestinos si delante de las cámaras maltrata a los activistas occidentales, ha informado la ACN.

Durante la rueda de prensa que han celebrado en Barcelona, algunos de los activistas han simulado estar detenidos y se han puesto en el suelo, con las manos atadas y la cabeza baja, como los miembros de la flotilla que aparecen en el vídeo del ministro de Seguridad de Israel.