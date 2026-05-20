Rosa López ha protagonizado titulares muy tiernos en los últimos años que siempre tenían que ver con sus ganas de casarse con Iñaki García, el policía asturiano con quien salía desde hacía mucho tiempo. La cantante, famosa desde que ganó la primera edición de Operación Triunfo, se había enamorado perdidamente de él y todos daban por hecho que pronto habría un compromiso entre ellos. De hecho, ella misma había confirmado que el enlace estaba entre sus planes. Finalmente, sin embargo, no darán el paso porque han decidido emprender caminos por separado.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sus fans, que estaban contentísimos por ella ahora que la veían tan feliz. La revista Semana ha sabido que están separados desde hace dos meses, lo cual sorprende muchísimo porque proyectaban una imagen de felicidad que hacía pensar que las cosas iban muy bien entre ellos. Ninguno de los dos ha querido anunciar la ruptura ni filtrar a la prensa los detalles que hay detrás. Algo debe haber pasado, sin embargo.
La revista habla de un momento «delicado», ya que la ruptura no habría sido fácil: «Piensan en el respeto y el aprecio que aún se tienen. Continúan valorando lo que han compartido y han intentado actuar con la mayor madurez posible». Ella decía abiertamente que considera a Iñaki «el amor de su vida», una historia de amor que comenzaría en el verano de 2019 cuando se conocieron de manera fortuita en un concierto de Marta Sánchez.
¿Qué decía Rosa López públicamente sobre su novio?
«Aún recuerdo su mirada ilusionada el día que nos conocimos, fue mucho más bonito que un enamoramiento repentino. Vi amor en sus ojos y eso hizo que quisiera seguir conociéndolo», decía. «Nunca he conocido un hombre tan bueno, tan puro y tan honesto como él. Sabemos que es para siempre. Es el hombre de mi vida, ya lo sabéis«, aseguraba hace poco en unas declaraciones que ahora dan pena porque esta historia tan bonita ha terminado.
Rosa López, que llegó a hablar de tener hijos con él, ahora se centra en el trabajo para intentar superar el final de una historia de amor. De hecho, este mismo fin de semana arranca su gira y eso le permitirá recibir el cariño de los fans en un momento complicado sentimentalmente hablando. Ahora comenzará la típica persecución al entorno de la artista para intentar averiguar qué ha pasado y por qué han tomado esta decisión tan drástica como sorprendente.