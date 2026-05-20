Rosa López ha protagonitzat titulars molt tendres en els últims anys que sempre tenien a veure amb les seves ganes de casar-se amb Iñaki García, el policia asturià amb qui sortia des de feia molt de temps. La cantant, famosa des que guanyés la primera edició d’Operación Triunfo, s’ha enamorat perdudament d’ell i tothom donava per fet que arribaria aviat un compromís entre ells. De fet, ella mateixa havia confirmat que l’enllaç entrava entre els seus plans. Finalment, però, no arribaran a fer el pas perquè han decidit emprendre camins per separat.
La notícia ha caigut com una gerra d’aigua freda entre els seus fans, que estaven contentíssims per ella ara que la veien tan feliç. La revista Semana ha sabut que estan separats des de fa dos mesos, el que sobta moltíssim perquè projectaven una imatge de felicitat que feia pensar que les coses anaven molt bé entre ells. Cap dels dos no ha volgut anunciar la ruptura ni filtrar a la premsa els detalls que n’hi ha darrere. Alguna cosa ha hagut de passar, però.
La revista parla d’un moment “delicat”, ja que la ruptura no hauria estat fàcil: “Pensen en el respecte i l’estima que encara es tenen. Continuen valorant el que han compartit i han intentat actuar amb la major maduresa possible”. Ella deia obertament que considera l’Iñaki “l’amor de la seva vida”, una història d’amor que començaria l’estiu del 2019 quan van conèixer-se de manera fortuïta en un concert de Marta Sánchez.
Què deia Rosa López públicament sobre el seu xicot?
“Encara recordo la seva mirada il·lusionada el dia que ens vam conèixer, va ser molt més maco que un enamorament sobtat. Vaig veure amor als seus ulls i això va fer que volgués continuar coneixent-lo”, deia. “Mai no he conegut un home tan bo, tan pur i tan honest com ell. Sabem que és per sempre. És l’home de la meva vida, ja ho sabeu“, assegurava fa poc en unes declaracions que ara fan llàstima perquè aquesta història tan maca ha acabat.
Rosa López, que va arribar a parlar de tenir fills amb ell, ara se centra en la feina per intentar superar el final d’una història d’amor. De fet, aquest mateix cap de setmana arranca la seva gira i això li permetrà rebre l’estima dels fans en un moment complicat sentimentalment parlant. Ara començarà la típica persecució a l’entorn de l’artista per intentar esbrinar què ha passat i com és que han pres aquesta decisió tan dràstica com sorprenent.