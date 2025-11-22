Rosa López: “Sempre he cregut que he fet molta llàstima i no ho suporto”

Rosa López està triomfant en la gira que ha iniciat per promocionar el seu disc 12 diamantes negros. La vida professional li somriu i, després de molt de temps, també té bones notícies en la personal perquè s’ha promès a un agent de policia de qui està molt enamorada. La creació d’aquest disc no ha estat senzilla, ja que darrere hi ha hagut un exercici d’autoinspecció i sinceritat amb ella mateixa que l’ha fet reflexionar.
En una entrevista a Diez Minutos, de fet, reconeix que li agrada haver arribat al punt en què es troba: “Imagina’t explicar la teva història, sense la necessitat d’haver d’agradar a ningú. Que agradi a qui hagi d’agradar… Jo abraço aquestes dues cançons amb molta més pau, amb amor i molta tranquil·litat“. I és que, durant molts anys, s’ha vist forçada a adoptar una imatge que no corresponia a la real.
S’ha inspirat en alguns moments foscos del seu passat, diu: “Hi ha coses que em feien plorar, abans, i amb les quals ara ploro de riure”. De fet, en l’aparició que ha fet a Y ahora Sonsoles ha aplaudit que ha pogut “curar i segellar” les ferides “més importants”.
Rosa López revela la veritat d’una de les mentides que va explicar a OT
En un dels temes, abraça el lloc on va créixer que és el barri d’Almanjáyar d’Almeria. Curiosament, quan era concursant d’OT no la presentaven com una ciutadana d’aquell punt, sinó d’Armilla. Com ho justifica ara que han passat més de dues dècades? “Armilla és un poble preciós que va apostar per mi des del primer moment. Ara bé, la meva infància la vaig passar al barri d’Almanjáyar que no està molt ben vist a Granada. Quan vaig entrar al concurs, no vaig dir que era d’allà… de la mateixa manera que vaig dir que sabia anglès i, en realitat, no en sabia“.
Ara que ha madurat i ha deixat moltes de les seves inseguretats enrere, vol destapar tota la seva veritat i no només la que la fa quedar bé: “Arriba un punt en el qual has d’anar amb la teva veritat a tot arreu, sense ànims d’ofendre ni molt menys de crear polèmica o titulars de victimisme“. I ha estat en aquest punt de la conversa que ha deixat anar una confessió que crida l’atenció, quan diu que al llarg de la seva vida ha lluitat contra el victimisme: “Quan vaig sortir al món, no tenia eines de res… només l’estima, el respecte i l’educació que van donar-me els meus pares. M’ha martiritzat generar pena, sempre he cregut que he fet molta llàstima i això no ho he suportat perquè crec que no ha d’anar amb mi“.
La seva primera gran lluita va ser contra el sobrepès: “Fa gairebé 25 anys, però allò va ajudar-me a demanar ajuda”. Ara, de fet, Rosa López se sent molt orgullosa i segura de si mateixa. L’ha ajudat molt notar l’amor d’una parella, assegura: “L’amor dona pau quan veus que l’altra persona està completa. Tinc moltes coses a viure encara i sé que vull viure-les amb ell”.