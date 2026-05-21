Rosa López i Iñaki García formaven una de les parelles més estables del star-system espanyol. Després de sis anys junts i un munt de declaracions ensucrades, tothom donava per fet que acabarien casant-se. La mateixa cantant havia parlat en públic sobre el tema i havia deixat caure que també es plantejaven ser pares aviat. Què ha passat, doncs? L’anunci de la separació ha deixat tothom amb la boca oberta. Ara, és la protagonista qui en dona detalls en un comunicat bomba.
Poques hores després de la publicació de la notícia en una revista del cor, Rosa López ha volgut pronunciar-se públicament i confirmar que la informació és certa. En un escrit que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram, la guanyadora de la primera edició d’Operación Triunfo treu a la llum les raons que els han fet prendre aquesta inesperada decisió.
“Encara que sempre he intentat mantenir aquesta part de la meva vida amb discreció, sento que també és bonic poder dirigir-me a vosaltres des de l’afecte i l’honestedat”, inicia aquesta carta als fans.
“Sí, l’Iñaki i jo hem pres camins diferents”, prossegueix en unes línies que no han hagut de ser fàcils d’escriure. La revista datava aquesta ruptura de fa dos mesos, però recompondre’t costa. Després de sis anys compartint “vida, experiències i moltíssims moments bonics”, ara diu que comença una nova etapa per a tots dos.
Per què han trencat Rosa López i Iñaki García?
Sembla que no són certs els rumors, no hi ha hagut cap infidelitat en la ruptura de Rosa López i l’agent de policia asturià: “No ha passat res extraordinari, no hi ha conflicte ni cap fet concret darrere d’aquesta decisió. Simplement la vida, les persones i els camins de vegades evolucionen”.
“Les relacions comencen des de la il·lusió més bonica i, quan acaben, també comporten un procés, emocions i una adaptació a una nova realitat”, ha reflexionat Rosa López. Forma part de la vida i creu que, amb la maduresa que donen els anys i les experiències, hom aprèn a “transitar” aquests moments “des del respecte, l’afecte i l’agraïment”.
La cantant ha tranquil·litzat els seguidors quan ha assegurat que està “bé i tranquil·la” mentre afronta aquesta nova etapa “amb molt amor, amb il·lusió i també amb curiositat”. El seu objectiu ara? Tornar a trobar-se amb ella mateixa des d’aquest moment vital. I és que creu que viure aquesta nova etapa en solitari també és un repte bonic: “És una manera de continuar creixent i coneixent-me”.
Precisament aquest cap de setmana, inicia la gira i això l’ajudarà a estar distrets: “Estic molt centrada en la meva música, en la gira i en tots els projectes que venen, que ara mateix són una gran motivació per a mi i una font enorme d’il·lusió”.
En aquest comunicat, Rosa ha volgut agrair els missatges de suport que ha rebut d’uns fans que sempre l’ajuden: “Us sento molt a prop i us estimo molt”.