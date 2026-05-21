El Tribunal Suprem obliga Antena 3 a eliminar ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’
Jennifer Navarro
21/05/2026 15:44

Males notícies per a Pasapalabra. El programa d’Antena 3 ha rebut una sentència judicial desfavorable que els obliga a canviar el funcionament del format i, a més a més, de manera immediata. El Tribunal Suprem ha confirmat que la cadena no pot emetre la prova final d’El Rosco perquè considera que aquesta part del concurs vulnera drets de propietat intel·lectual que pertanyen a l’empresa holandesa MC&F Broadcasting. Es prohibeix la seva emissió i, per si això no fos poc, també condemnen el grup mediàtic a pagar una indemnització per danys i perjudicis per valor de 50.000 €.

El problema va començar fa més de vint anys i gira al voltant de qui és el propietari real d’aquesta prova final, en la qual els concursants han de respondre preguntes relacionades amb totes les lletres de l’alfabet dins d’un temps límit. En la sentència es rememoren al 1998, quan els autors originals Reto Luigi Pianta i René Mauricio Loeb van crear aquest joc el nom original de 21×100.

El format tenia ja els elements característics actuals amb el cercle amb les lletres de l’alfabet, les preguntes associades a cada lletra, el temps limitat i el sistema de colors segons si la resposta és correcta, incorrecta o queda pendent. La televisió italiana va adaptar el programa britànic The Alphabet Game i va afegir al seu Passaparola la primera versió d’aquest joc d’El Rosco.

Per què ha acabat als tribunals l’emissió d’aquesta prova final d’El Rosco?

Als tribunals s’han estat enfrontant, al llarg dels anys, la productora britànica que té els drets generals de Pasapalabra i l’empresa MC&F (i Good Services) que diuen tenir els drets específics de la prova d’El Rosco. El Tribunal Suprem ha acabat donant la raó als segons, ja que afirma que la prova no és només una norma bàsica del joc, sinó una obra original protegida per la llei de propietat intel·lectual.

Els magistrats consideren que el format té prou creativitat i originalitat perquè els seus autors hi van prendre decisions pròpies i diferenciadores. Per això, el tribunal conclou que qualsevol emissió d’un joc basat en aquest format sense autorització és una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Per tant, la decisió judicial confirma que Atresmedia no pot continuar emetent Pasapalabra amb aquesta prova tal com es coneix actualment, almenys sense arribar a un acord amb els propietaris dels drets.

Ara caldrà veure com gestiona aquesta situació Antena 3, que s’ha acabat trobant enmig d’un litigi que també tindrà conseqüències per a ells si no volen enfrontar-se a una multa milionària. Totes les mirades estaran posades en l’emissió dels pròxims dies i també en la decisió que es prengui al respecte.

