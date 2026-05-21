Malas noticias para Pasapalabra. El programa de Antena 3 ha recibido una sentencia judicial desfavorable que les obliga a cambiar el funcionamiento del formato y, además, de manera inmediata. El Tribunal Supremo ha confirmado que la cadena no puede emitir la prueba final de El Rosco porque considera que esta parte del concurso vulnera derechos de propiedad intelectual que pertenecen a la empresa holandesa MC&F Broadcasting. Se prohíbe su emisión y, por si esto no fuera poco, también condenan al grupo mediático a pagar una indemnización por daños y perjuicios por valor de 50.000 €.

El problema comenzó hace más de veinte años y gira en torno a quién es el propietario real de esta prueba final, en la cual los concursantes deben responder preguntas relacionadas con todas las letras del alfabeto dentro de un tiempo límite. En la sentencia se rememoran al 1998, cuando los autores originales Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb crearon este juego con el nombre original de 21×100.

El formato ya tenía los elementos característicos actuales con el círculo con las letras del alfabeto, las preguntas asociadas a cada letra, el tiempo limitado y el sistema de colores según si la respuesta es correcta, incorrecta o queda pendiente. La televisión italiana adaptó el programa británico The Alphabet Game y añadió a su Passaparola la primera versión de este juego de El Rosco.

Pasapalabra deberá adaptarse a la resolución del tribunal | Antena 3

¿Por qué ha terminado en los tribunales la emisión de esta prueba final de El Rosco?

En los tribunales se han estado enfrentando, a lo largo de los años, la productora británica que tiene los derechos generales de Pasapalabra y la empresa MC&F (y Good Services) que dicen tener los derechos específicos de la prueba de El Rosco. El Tribunal Supremo ha terminado dando la razón a los segundos, ya que afirma que la prueba no es solo una norma básica del juego, sino una obra original protegida por la ley de propiedad intelectual.

Los magistrados consideran que el formato tiene suficiente creatividad y originalidad porque sus autores tomaron decisiones propias y diferenciadoras. Por eso, el tribunal concluye que cualquier emisión de un juego basado en este formato sin autorización es una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, la decisión judicial confirma que Atresmedia no puede seguir emitiendo Pasapalabra con esta prueba tal como se conoce actualmente, al menos sin llegar a un acuerdo con los propietarios de los derechos.

El programa deberá cambiar quiera o no, por lo que parece | Antena 3

Ahora habrá que ver cómo gestiona esta situación Antena 3, que ha terminado encontrándose en medio de un litigio que también tendrá consecuencias para ellos si no quieren enfrentarse a una multa millonaria. Todas las miradas estarán puestas en la emisión de los próximos días y también en la decisión que se tome al respecto.