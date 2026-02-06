TV3 sabe que emitir un partido del Barça femenino es una apuesta segura. Este jueves, tenían el derecho del partido de la Copa de la Reina que enfrentaba a las chicas culés con las del Real Madrid y, evidentemente, han movido toda la parrilla para darle cabida. Precisamente esta modificación de la programación, que pasó el Polònia a miércoles y que ha hecho que el TN Vespre se emitiera una hora antes, ha ayudado a tener una gráfica de audiencias muy curiosa sobre todo porque esta misma noche Antena 3 entregaba el bote más alto de la historia de Pasapalabra. De hecho, podríamos decir que la cadena pública ha tenido un momento de euforia gracias al fútbol y, después, una gran caída por culpa del concurso de la cadena privada.

Cara y cruz para TV3, que ha hecho una muy buena audiencia a las nueve de la noche, pero que ha perdido el liderazgo del TN y que ha quedado en evidencia con Fanzone cuando debían competir con el especial de Antena 3 por el triunfo -polémico- de Rosa en Pasapalabra. Analicemos las cifras que han obtenido uno y otro a lo largo de la noche de este jueves, entonces. Es necesario que dividamos la noche en tres bloques. El primero, de las ocho a las nueve de la noche, ha tenido como ganador Antena 3 con el especial previo de Pasapalabra que ha obtenido un 18,9%. Sorprendentemente, ha conseguido superar un TN Vespre normalmente imbatible que en el nuevo horario baja hasta el 15,4%.

A las nueve, TV3 comenzaba a emitir un partido de la Copa de la Reina que los ha hecho líderes de audiencia con mucha contundencia. En esta ocasión, ha alcanzado el 25,3% de cuota de pantalla que los hace quedar por delante del 16,5% que ha hecho la entrevista de Pablo Motos con los dos aspirantes al concurso de Roberto Leal. El resto de las cadenas, se quedan a años luz teniendo en cuenta que Telecinco hace un bajísimo 4,9% con Gran Hermano y La Revuelta no supera el 6,7% en la entrevista con Isabel Coixet.

Y llegamos al tercer gran bloque, por tanto, con una victoria para cada cadena. Cuando llega el turno de desempatar, sin embargo, es Antena 3 quien se lleva la copa porque ha dejado en evidencia el Fanzone de Gerard Romero cuando han competido. Lo tenía difícil, claro, ya que se enfrentaba al duelo final entre Manu y Rosa que ha llegado a la espectacular cifra del 31,4% frente al 9,5% del programa deportivo de TV3.

Una gran noche televisiva que ha congregado a cientos de miles de personas frente a la pantalla, ya sea para intentar adivinar las respuestas del bote o disfrutando del buen fútbol de las chicas del Barça.