TV3 vive una auténtica guerra en sus programas deportivos, el Onze y el Fanzone, dos redacciones totalmente enfrentadas que no disimulan el malestar. Hace solo unos días, el Consejo Profesional de los Deportes de la casa emitió un comunicado feroz contra el programa de Gerard Romero. En este escrito, que hicieron público a través de las redes sociales, dejaban claro que no les hacía ninguna gracia que la dirección de la cadena priorizara un formato de producción externa para el prime time antes que a ellos.

Las parrillas son movibles, pero que hayan contraprogramado el Onze hasta las doce de la noche les parece bien. De hecho, mostraron su «malestar» y «perplejidad» ante los intentos de encaje del programa: «Creemos que se han traspasado líneas rojas y nos vemos obligados a hacer estas consideraciones«, advertían. La situación es sumamente tensa, tal como demuestra lo que ha pasado en la última emisión de este jueves cuando llegaron a ridiculizar el otro programa en directo. Un gag fuera de lugar, para muchos, que dejó a todos con la boca abierta.

La audiencia del Fanzone vuelve a ser baja en la tercera emisión | TV3

La guerra entre los dos programas deportivos va más allá | TV3

El Onze imita al Fanzone en un inicio de programa que ha llamado mucho la atención

El conflicto empeora y, prueba de ello, es que se han burlado directamente del Fanzone en directo. Se lo toman con humor que los releguen hasta tan tarde, pero un humor cargado de mala leche. De hecho, comenzaron la emisión diciendo que era «la mejor hora del día«: «Ha terminado el Fanzone y ahora en Esports 3 hacen el Onze«. Y, a continuación, apareció en antena Xavi Valls con una gorra donde se podía leer «Fan Onze» con un juego de palabras que no ha pasado desapercibido.

Xavi Valls apareció con una gorra personalizada con el logo del programa, igual que hace Gerard Romero, y también dio la bienvenida con el estilo que hace el otro: «¡Buenas noches, buenas noches y buenas noches! Ahora comienza el late de verdad, el show, el espectáculo de luces, las bufandas, las majorettes, los cabezudos…«. Y le preguntaron qué hace: «Pues un late night, aunque no tengamos público, iluminador ni una cámara. La gorra es para captar público juvenil«.

El Onze se burla del Fanzone en su guerra interna | TV3

«Esas risas que suenan son enlatadas», añadió. Cuando el compañero le dijo que se iba porque «da pena y es patético«, él se quedó triste hasta que dio paso al programa de verdad: «Venga, que tenemos un programón y estamos en la mejor televisión del mundo. Lo más importante, os tenemos a vosotros«.

Los presentadores también han interactuado a través de X (el antiguo Twitter), cuando Gerard Romero le dijo a Xavi Valls que pueden “intercambiar las gorras” la semana próxima. El otro respondió, claro: “¡Suerte Gerard! Espero que nos dejes un buen acceso”. Cuando el líder del Onze hizo RT del gag contra Fanzone, dejó claro que no les quitarán “el sentido del humor».

Sort Gerard!! 👍 Espero que ens deixis un bon acces 😜 — Xavier Valls (@XavierVallsSilv) January 22, 2026

¿Qué audiencia ha tenido cada uno de los programas?

Esta semana, el Fanzone ha sido seguido por 95.000 telespectadores de media y eso supone un 7,9% de share. No ha aprovechado el 16,4% del Polònia, por tanto, y ha quedado detrás de algunos programas de la competencia. Los ha superado Horizonte de Cuatro (con el 8,1%), La Encrucijada de Antena 3 (que hace un 8,8%) y la película de TVE, La piel del tambor, que alcanza el 8,6% de cuota de pantalla. El Onze, por su parte, un 5,1% en Esports 3 (a través de esa cadena, el Fanzone ha obtenido un 2,4%).