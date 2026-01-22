La gran cantidad de actores y actrices que han pasado por Com si fos ahir demuestran el talento interpretativo que hay en Cataluña. Caras muy conocidas de las series de TV3 y del mundo del cine y el teatro catalán que han pasado por la ficción diaria de la cadena pública en alguna de sus nueve temporadas. Hay intérpretes con roles principales que forman parte de este grupo de boomers que se reencuentran 25 años después de haber terminado los estudios, y otros que se suman a la diversión para protagonizar tramas muy cómicas. Uno de los grandes nombres que se ha sumado en las últimas temporadas es la prima más traviesa. Hablamos de Lídia, el papel que interpreta Míriam Alamany y que accedió a la serie de TV3 como prima de Gina (Meritxell Huertas). Sus historias siempre han tenido un carácter fuerte, travieso y a menudo manipulador porque su personaje nunca hace las cosas sin un motivo aparente. Los espectadores parecen deleitados por las tramas que crea y después de unos meses desaparecida, ha vuelto en el segundo trimestre de la novena temporada con una nueva trama entre la comedia y el drama donde quiere ayudar a su prima a aprovecharse de los amigos y al mismo tiempo está mostrando la cara más desconocida de su personaje.

Sea como sea, la actriz no se limita solo al trabajo de un rol medianamente continuado en Com si fos ahir. Su currículum es extenso y en teatro ha pasado por más de una obra destacada como Andorra en el TNC, Eva contra Eva en el Teatre Goya o Old Time en la Sala Beckett. Los espectadores de TV3 quizás la recuerden por algunas ficciones de la casa, desde culebrones hasta series juveniles.

¿Qué proyectos ha hecho la actriz Míriam Alamany más allá de ‘Com si fos ahir’?

A pesar de que el personaje de Lídia en Com si fos ahir es una caja de sorpresas y nunca se sabe por dónde saldrán sus tramas -no podemos olvidar su aventura con un estafador del amor-, lo cierto es que la actriz también ha hecho otros proyectos en la cadena pública catalana. Uno de los más recientes ha sido durante la primera temporada de Jo mai mai bajo el papel de Frida. Esta ficción explora la vida de una casa de colonias con unos jóvenes que ponen sobre la mesa temas tan importantes como la sexualidad, el desamor, los conflictos personales y las relaciones de amistad.

Miriam Alamany formó parte de algunos episodios de ‘Jo mai mai’ | 3Cat

Míriam Alamany también ha participado en un proyecto de crónica negra que arrasó dentro de los formatos de entretenimiento de TV3. Se trata de Nit i dia, la serie sobre un equipo de forenses e investigadores protagonizada por Clara Segura y David Verdaguer.

Míriam Alamany tenía un papel en un capítulo de ‘Nit i dia’ | 3Cat

De las muertes, las investigaciones y los forenses, nos trasladamos a la comedia de situación de Jet lag. Un proyecto creado por la compañía T de teatre y Cesc Gay sobre el día a día de un grupo de azafatas de vuelo. En un capítulo de la segunda temporada, tiene una pequeña aparición con una de las protagonistas, Diana (Míriam Iscla), que acaba visitando a un dentista para hacerse una supuesta limpieza bucal gratuita.

Míriam Alamany tenía un pequeño papel en un capítulo de ‘Jet lag’ | 3Cat

Hay que hacer un viaje aún más atrás para identificar qué hacía la actriz en una de las adaptaciones más sonadas de un clásico de la literatura catalana. Míriam Alamany también tuvo un papel en la serie Mirall Trencat, que cuenta la historia del libro de Mercè Rodoreda. Aquí la actriz se puso en la piel de una cocinera.

Míriam Alamany también tuvo un papel muy breve en ‘Mirall trencat’ | TV3

En definitiva, una manera muy gráfica de encontrar los vínculos televisivos de una actriz que se ha convertido en uno de los personajes más curiosos de Com si fos ahir. Por ahora, habrá que ver cómo avanza el regreso de Lídia y qué tramas han preparado los guionistas de la serie diaria de TV3.