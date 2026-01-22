El archivo de TV3 es una caja de tesoros y recuerdos para alimentar la nostalgia. Los televidentes pueden encontrar joyas que tal vez hacía años que no veían y que a menudo, acaban saliendo a la luz para encender algún recuerdo. Una de las últimas que han recuperado las redes de 3Cat tiene mucho que ver con un actor que esta temporada lo está petando. Hablamos de Oscar Casas, un nombre que suena muchísimo por su última película donde coincide con su pareja, la Ana Mena. El apellido que lo precede también forma parte de la historia del cine español porque es el hermano pequeño de Mario Casas, reconocidísimo actor que alteró legiones de fans con su papel de H en la saga de Tres metros sobre el cielo. Parece que la pasión familiar lo llevó a seguir los pasos de su hermano mayor, al mismo tiempo que su hermana mayor, Sheila Casas, era una buena influencia como bailarina. ¿Y por qué decimos esto? La cadena catalana ha recuperado la primera aparición estelar de Oscar Casas en TV3 cuando era pequeño, en un programa presentado por dos caras del club selecto de presentadores de la casa.

¿Qué hacía un pequeño Oscar Casas en un plató de TV3? Las imágenes nos sitúan en el año 2006 durante uno de los programas de Els matins, que entonces presentaban Josep Cuní y Helena García Melero. Aquí podemos ver al joven actor cuando tenía solo 7 años, pero con unas facciones que aún se mantienen y que se parecen muchísimo a las de su hermano Mario. Se trata de un vídeo de las primeras temporadas del programa que actualmente continúa como una de las grandes apuestas informativas de la franja matinal de TV3. Aquí, los presentadores querían saber un poco más de esa pasión por el baile que mostraba el pequeño Oscar.

Con solo 7 años, visitó el programa con otros niños y ambos presentadores se quedaron maravillados con la manera que tenía el niño de moverse y bailar. «¿Tienes 7 años, te dedicas a bailar profesionalmente ya?», quiso saber Cuní. Aunque la primera respuesta es en castellano, el joven acaba explicando en catalán por qué le gusta bailar. «Me gusta, mi hermana bailaba y a mí me gustaba. Ella me ha enseñado y ya me gusta más«, respondía él antes de demostrar su «juego de cintura». Aunque Mario y Oscar nacieron en Coruña, Galicia, su familia acabó trasladándose a vivir a Barcelona, por lo tanto, fueron educados en escuelas y en catalán, aunque no es habitual oírlos hablar en la lengua del país.

Josep Cuní y Helena García Melero eran los presentadores de Els matins en TV3 | 3Cat

Así fue la primera intervención en TV3 de Oscar Casas | 3Cat

¿Qué dicen los fans de Oscar Casas después de ver las imágenes de esta intervención?

Ante este recuerdo que han sacado a la luz de hace justamente veinte años, la publicación se ha llenado de reacciones de los fans del actor, con algunos que desconocían que el chico también habla catalán. «No sabía que eran catalanes», «Y cuando rodó la Abuela de Verano tenía cinco añitos», han escrito algunos usuarios junto a muchísimos emoticonos de corazones, aplausos y mensajes etiquetando el perfil de Instagram de su hermano Mario y de su novia Ana Mena. En definitiva, una publicación nostálgica que permite ver a Oscar Casas en catalán en una primera intervención en TV3 cuando solo tenía 7 años.