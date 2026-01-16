Oscar Casas y Ana Mena forman una de las parejas más queridas del star-system español desde que se supo que se habían enamorado durante el rodaje de una película. El actor, conocido por ser el hermano de Mario Casas, se sintió completamente cautivado por una cantante que acumula un hit tras otro. Cuando les propusieron actuar juntos en Ídolos, la cinta que se estrenará en los cines el próximo 23 de enero, no esperaban que el amor traspasaría la pantalla de esta manera.

Era finales de 2023 cuando se cruzaron en una sesión de fotos: «Estábamos haciendo una campaña publicitaria y nos caímos bien, pero ahí quedó la cosa. Hablamos poco por entonces y no volvimos a vernos hasta que empezaron los ensayos para la película«, explican en su primera entrevista conjunta para la revista GQ. ¿Qué impresión se llevó ella de quien acabaría siendo su novio? «Pues pensé que era maravilloso, un chico superpositivo y que es la alegría del rodaje. Me hace muy feliz«.

Por primera vez, revelan detalles de su historia de amor: «Creo que nos dimos cuenta de que había algo entre nosotros la noche que estuvimos en Roma«, dice él. Pero ella lo niega en esta conversación, asegurando que por entonces solo lo veía como un amigo. No tardarían en dar el paso, sin embargo, y desde entonces viven su aventura sentimental «con mucha normalidad y sin escondernos». Eso sí, suelen ser bastante discretos y ahora explican por qué: «Si das acceso total a tu vida, luego el público piensa que les pertenece de alguna manera«, reflexiona el actor.

Esta es la portada que protagonizan Oscar Casas y Ana Mena | GQ

Consideran que los dos pilares de su relación son «la confianza» y «el respeto«. Ellos, que tienen las agendas llenas de proyectos profesionales, son conscientes de que dedicar tiempo al otro también es amor: «Cuando tienes muchísima pasión por algo, como tengo yo por la actuación, le dedicas mucho tiempo. Pero la vida no es solo eso, hay que encontrar un equilibrio entre el sueño y la gente que vive contigo. Que inviertan tiempo de calidad en estar conmigo y dar tiempo a la otra persona es señal de que realmente hay un interés«, reflexionan.

Oscar Casas se sincera sobre la vida como hermano de un actor tan famoso como Mario Casas

Oscar es el cuarto hermano de la familia Casas, quienes tienen como referente al exitoso Mario, que comenzó a hacerse famoso hace algunos años gracias a series y películas de renombre. En esta entrevista, el actor admite que ser “el hermano de” tiene dos caras: “Ser el hermano de Mario es un arma de doble filo que abre puertas y te obliga a demostrar constantemente mi valor en una profesión que considero para toda la vida”.

Orgulloso de su apellido, defiende el trabajo hecho en común: «Me encanta formar parte de los Casas y todo lo que hemos construido juntos”. Eso sí, rechaza cualquier sombra de favoritismo y deja claro que siempre le preocupará que la gente piense que trabaja en esto por ser hermano de quien es: “Mario nunca ha cogido un teléfono para que me dieran un papel. Esta es una preocupación que tendré toda la vida, pero también un motor para dar lo mejor de mí”. Aun así, reconoce que su «maestro» cuando prepara personajes: «Las expectativas pesan», acaba reconociendo.

La pareja habla de su relación por primera vez | Pablo Zamora, GQ

Una entrevista que sirve para conocer un poco más a la pareja de moda.