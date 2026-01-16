Oscar Casas i Ana Mena formen una de les parelles més estimades del star-system espanyol des que se sabés que s’havien enamorat al rodatge d’una pel·lícula. L’actor, conegut per ser el germà de Mario Casas, va captivar-se totalment per una cantant que acumula un hit rere un altre. Quan els van proposar actuar junts a Ídolos, la cinta que s’estrenarà als cinemes el pròxim 23 de gener, no s’esperaven que l’amor traspassaria la pantalla d’aquesta manera.
Era finals del 2023 quan van creuar-se en una sessió de fotos: “Estàvem fent una campanya de publicitat i ens vam caure bé, però allà va quedar la cosa. Vam parlar poc per llavors i no van tornar-nos a veure fins que van començar a assajar per la pel·lícula“, expliquen en la seva primera entrevista conjunta per a la revista GQ. Quina primera impressió va endur-se ella del que acabaria sent el seu xicot? “Doncs vaig pensar que era meravellós, un noi superpositiu i que és l’alegria del rodatge. Em fa molt feliç“.
Per primera vegada, revelen detalls de la seva història d’amor: “Crec que ens vam adonar que hi havia alguna cosa entre nosaltres la nit que vam estar a Roma“, diu ell. Però ella ho nega en aquesta conversa, tot assegurant que per llavors només el veia com un amic. No trigarien a fer el pas, però, i des de llavors viuen la seva aventura sentimental “amb molta normalitat i sense amagar-nos”. Això sí, acostumen a ser bastant discrets i ara expliquen per què: “Si dones accés total a la teva vida, després el públic es pensa que els hi pertany d’alguna manera“, reflexiona l’actor.
Consideren que els dos pilars de la seva relació són “la confiança” i “el respecte“. Ells que tenen les agendes plenes de projectes professionals, són conscients que dedicar temps a l’altre també és amor: “Quan tens moltíssima passió per alguna cosa, com tinc jo per l’actuació, li dediques molt de temps. Però la vida no només és això, has de trobar una balança entre el somni i la gent que viu amb tu. Que inverteixin temps de qualitat en estar amb mi i donar temps a l’altra persona és senyal que realment hi ha un interès“, reflexionen.
Oscar Casas se sincera sobre la vida com a germà d’un actor tan famós com Mario Casas
L’Oscar és el quart germà de la família Casas, els qui tenen com a referent l’exitós Mario que va començar a fer-se famós fa uns quants gràcies a sèries i pel·lícules de renom. En aquesta entrevista, l’actor admet que ser “el germà de” té dues cares: “Ser el germà del Mario és una arma de doble tall que obre portes i t’obliga a demostrar constantment el meu valor en una professió que considero per a tota la vida”.
Orgullós del seu cognom, defensa la feina feta en comú: “M’encanta formar part dels Casas i tot el que hem construït junts”. Això sí, rebutja qualsevol ombra de favoritisme i deixa clar que sempre li preocuparà que la gent pensi que treballa en això per ser germà de qui és: “En Mario mai ha agafat un telèfon perquè em donessin un paper. Aquesta és una preocupació que tindré tota la vida, però també un motor per donar el millor de mi”. Tot i això, reconeix que el seu “mestre” quan prepara personatges: “Les expectatives pesen”, acaba reconeixent.
Una entrevista que serveix per conèixer una mica més la parella de moda.