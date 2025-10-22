Mario Casas va convertir-se en un fenomen de mases gràcies al seu paper d’H a Tres metros sobre el cielo. Una saga de pel·lícules que va fer embogir una gran quantitat de seguidors i que anys més tard encara continuen recordant aquest paper que el va fer saltar a la fama. Malgrat que l’hem pogut veure fent altres personatges, la fama és una constant en la vida de l’actor i de fet, en la seva entrevista al programa Late Xou aquest dimarts ha revelat una anècdota surrealista que va viure amb un fan quan estava dins un lavabo.
Una foto amb un fan i una petició en un lloc incòmode
Mario Casas ha estat un dels convidats de la nit al Late Xou, el programa d’entrevistes de Marc Giró que triomfa a TVE. El presentador ha volgut saber quines històries o anècdotes més hilarants ha viscut des que és famós i l’actor ha explicat la seva última trobada amb un fan que va demanar-li una foto en un espai més aviat privat. Sense amagar el somriure, Casas ha explicat com un dels seus seguidors va demanar-li una foto quan estava en un lavabo públic pixant. “A veure, curiosa, no ho sé, m’ha passat, doncs, que potser en un lavabo pixant…”. Giró, estirant el fil d’aquesta situació més aviat incòmoda, ha preguntat si era un d’aquests lavabos per a homes en què pixes dempeus. “Però que era, una foto del penis?”, ha expressat rient el comunicador català.
#LateXou— La 1 (@La1_tve) October 21, 2025
🛗 El día que Mario Casas estuvo a punto de diñarla por una estampida de fans locas en un ascensor
⭕️ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/RHECnx5SCz
“No, quasi. Si cliques l’opció de 0’5 en aquell moment, doncs, és clar, s’amplia més i imagino sí”, ha explicat rient Mario Casas, posant l’exemple de l’opció dels telèfons mòbils en què es pot fer servir un pla angular per fer fotos. La resposta de Mario Casas, molt educada i per sortir del pas, va ser dir-li que s’esperés un moment. “Home, dona’m un segon que acabi, i ara a fora, doncs, ens fem la foto“. D’aquesta experiència, però, n’ha extret una bona reflexió: “Jo crec que la gent es posa nerviosa i no sap molt bé com demanar-ho, aleshores estan en un lavabo, et veuen i diuen ‘mira, una foto'”.
Un moment d’alerta dins un ascensor
Però aquesta no és l’única experiència boja que ha patit des que és conegut. Si més no, l’ha definit com un dels “més perillosos”. Això va passar fa uns quants anys, quan l’actor es trobava a Xile. Allà, va rebre l’allau d’una gran quantitat de fans. “Volien entrar unes 150 persones a l’ascensor, va baixar i vam començar a cridar”, ha relatat, després d’explicar que va demana de manera desesperada que sortissin d’allà no fos cas que l’ascensor caigués en picat per culpa del pes. Sigui com sigui, tot i que la fama i ser conegut pot tenir coses molt bones, hi ha alguns inconvenients una mica incòmodes per a les celebritats.