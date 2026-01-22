L’arxiu de TV3 és una capsa de tresors i records per alimentar la nostàlgia. Els teleespectadors poden trobar joies que potser feia anys que no veien i que sovint, acaben sortint a la llum per encendre algun record. Un dels últims que han recuperat les xarxes de 3Cat té molt a veure amb un actor que aquesta temporada ho està petant. Parlem d’Oscar Casas, un nom que sona moltíssim per la seva darrera pel·lícula on coincideix amb la seva parella, l’Ana Mena. El cognom que el precedeix també forma part de la història del cinema espanyol perquè és el germà petit de Mario Casas, reconegudíssim actor que va alterar legions de fans amb el seu paper de H a la saga de Tres metros sobre el cielo. Sembla que la passió familiar el va portar a seguir les passes del seu germà gran, alhora que la seva germana gran, Sheila Casas, era una bona influència com a ballarina. I per què diem això? La cadena catalana ha recuperat la primera aparició estel·lar d’Oscar Casas a TV3 quan era petit, en un programa presentat per dues cares del club selecte de presentadors de la casa.
Què hi feia un petit Oscar Casas en un plató de TV3? Les imatges ens situen en l’any 2006 durant un dels programes d’Els matins, que llavors presentaven Josep Cuní i Helena García Melero. Aquí podem veure el jove actor quan tenia només 7 anys, però amb unes faccions que encara es mantenen i que s’assemblen moltíssim a les del seu germà Mario. Es tracta d’un vídeo de les primeres temporades del programa que actualment continua com una de les grans apostes informatives de la franja matinal de TV3. Aquí, els presentadors volien saber una mica més d’aquesta passió pel ball que mostrava el petit Oscar.
Amb només 7 anys, va visitar el programa amb altres nens i ambdós presentadors van quedar-se meravellats amb la manera que tenia el noi de moure’s i ballar. “Tu tens 7 anys, et dediques a ballar professionalment ja?”, va voler saber Cuní. Tot i que la primera resposta és en castellà, el jove acaba explicant en català perquè li agrada ballar. “M’agrada, la meva germana ballava i a mi m’agradava. Ella me n’ha ensenyat i ja m’agrada més“, responia ell abans de demostrar el seu “joc de cintura”. Tot i que Mario i Oscar van néixer a Corunya, Galícia, la seva família es va acabar traslladant a viure a Barcelona, per tant, van ser educats en escoles i en català, malgrat que no és habitual sentir-los parlar en la llengua del país.
Què diuen els fans d’Oscar Casas després de veure les imatges d’aquesta intervenció?
Davant aquest record que han tret a la llum de fa justament vint anys, la publicació s’ha omplert de reaccions dels fans de l’actor, amb alguns que desconeixien que el noi també parla català. “No sabia que eren catalans”, “I quan va rodar l’Abuela de Verano tenia cinc anyets”, han escrit alguns usuaris al costat de moltíssimes emoticones de cors, aplaudiments i missatges etiquetant el perfil d’Instagram del seu germà Mario i de la seva xicota Ana Mena. Tot plegat, una publicació nostàlgica que permet veure Oscar Casas en català en una primera intervenció a TV3 quan només tenia 7 anys.