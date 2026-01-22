La gran quantitat d’actors i actrius que han passat per Com si fos ahir demostren el talent interpretatiu que hi ha a Catalunya. Cares molt conegudes de les sèries de TV3 i del món del cinema i el teatre català que han passat per la ficció diària de la cadena publica en alguna de les seves nou temporades. Hi ha intèrprets amb rols principals que formen part d’aquesta colla de boomers que es retroben 25 anys després d’haver acabat els estudis, i d’altres que se sumen a la gresca per protagonitzar trames molt còmiques. Un dels grans noms que s’hi ha sumat les darreres temporades és la cosineta més entremaliada. Parlem de la Lídia, el paper que interpreta Míriam Alamany i que va accedir a la sèrie de TV3 com a cosina de la Gina (Meritxell Huertas). Les seves històries sempre han tingut un caràcter fort, entremaliat i sovint manipulador perquè el seu personatge mai fa les coses sense un motiu aparent. Els espectadors semblen delectats per les trames que fa i després d’uns mesos desapareguda, ha tornat en el segon trimestre de la novena temporada amb una nova trama entre la comèdia i el drama on vol ajudar la seva cosina perquè s’aprofiti dels amics i alhora està mostrant la cara més desconeguda del seu personatge.
Sigui com sigui, l’actriu no es limita només a la feina d’un rol mitjanament continuat a Com si fos ahir. El seu currículum és extens i en teatre ha passat per més d’una obra destacada com Andorra al TNC, Eva contra Eva al Teatre Goya o Old Time a la Sala Beckett. Els espectadors de TV3 potser la recorden per algunes ficcions de la casa, des de culebrons fins a sèries juvenils.
Quins projectes ha fet l’actriu Míriam Alamany més enllà de ‘Com si fos ahir’?
Malgrat que el personatge de la Lídia a Com si fos ahir és una capsa de sorpreses i mai se sap per on sortiran les seves trames -no podem oblidar la seva aventura amb un estafador de l’amor-, el que és cert és que l’actriu també ha fet altres projectes a la cadena pública catalana. Un dels més recents ha estat durant la primera temporada de Jo mai mai sota el paper de Frida. Aquesta ficció explora la vida d’una casa de colònies amb uns joves que posen damunt la taula temes tan importants com la sexualitat, el desamor, els conflictes personals i les relacions d’amistat.
Míriam Alamany també ha passat per un projecte de crònica negra que ho va petar dins els formats d’entreteniment de TV3. Es tracta de Nit i dia, la sèrie sobre un equip de forenses i investigadors protagonitzada per Clara Segura i David Verdaguer.
De les morts, les investigacions i els forenses, ens traslladem a la comèdia de situació de Jet lag. Un projecte creat per la companyia T de teatre i Cesc Gay sobre el dia a dia d’un grup d’hostesses de vol. En un capítol de la segona temporada, té una petita aparició amb una de les protagonistes, la Diana (Míriam Iscla), acaba visitant un dentista per fer-se una suposada neteja de boca gratuïta.
Cal fer un viatge encara més enrere per identificar què feia l’actriu en una de les adaptacions més sonades d’un clàssic de la literatura catalana. Míriam Alamany també va tenir un paper a la sèrie Mirall Trencat, que explica la història del llibre de Mercè Rodoreda. Aquí l’actriu va posar-se sota la pell d’una cuinera.
Tot plegat, una manera molt gràfica de trobar els vincles televisius d’una actriu que s’ha convertit en un dels personatges més curiosos de Com si fos ahir. Ara per ara, caldrà veure com avança el retorn de la Lídia i quines trames han preparat els guionistes de la sèrie diària de TV3.