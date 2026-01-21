El currículum d’actors i actrius que han passat per Com si fos ahir és llarguíssim. Una llista plena d’intèrprets de renom dins el panorama interpretatiu català que han compartit amb els amics de la colla del Reina Sibil·la trames d’allò més intenses i escenes que han fet les delícies dels teleespectadors de TV3. Un format que convenç i sorprèn amb pics d’audiència en la seva novena temporada dins la graella de la cadena catalana que amb la sorpresa que han incorporat els guionistes en aquest capítol de dimecres 21 de gener, promet novetats molt destacades.
En el pitjor moment per a la consultoria del Miquel (Eduard Farelo) i quan semblava que el negoci estava tocat de mort per la falta de clients, una aparició inesperada podria capgirar-ho tot. Quan tothom ben bé ja l’havia oblidat, atrapat en uns dels millors trimestres de la ficció catalana i sense que ningú esperés el seu retorn, el gran seductor de la vuitena temporada podria convertir-se en el gran salvador de la consultoria.
La consultoria perd clients sense parar
La situació de la consultoria és catastròfica i va més enllà de la crisi de polls que ha portat la Noe (Elena Gadel) a la feina per culpa del seu fill petit. La renúncia del Miquel al concurs públic després de sentir-se malament per haver mentit i buscar un amic dins el centre avaluador de propostes els ha acabat perjudicant més del que esperaven. Per l’augment de feina preparant el concurs, l’equip format per la Cèlia (Sara Espígul), el Miquel, la Noe i l’Empar (Rosa Boladeras) van haver de deixar de banda altres projectes amb clients per centrar-se en el seu objectiu, que alhora havia de ser un impulsor econòmic per a tothom. Haver dit que no de manera sobtada els ha obligat a fer mans i mànigues per trobar nous clients que vulguin els seus serveis, encara sense resultat.
En tot cas i veient que el negoci sembla tocat de mort -fins i tot la Cèlia ha enviat l’Empar a casa perquè no hi havia feina per fer-, la dona ha decidit no abaixar els braços. Resulta que aquesta crisi de polls a la consultoria ha estat l’excusa perfecta per trobar una possible nova clienta. L’Empar, que també ha acabat infestada per aquests visitants, ha hagut d’anar-se’n a un centre especialitzat de desinfecció on ha coincidit amb la Carol, la propietària que vol ampliar el negoci amb un parell de locals més.
Sembla que l’han pogut convèncer per oferir-li un estudi de mercat i ajudar-la, però en tindran prou amb un parell de botigues per desinfectar polls? El problema és tan gros que fins i tot la Cèlia ha hagut de comunicar-li a l’Empar que part de les seves comissions s’hauran de retallar per intentar reduir despeses, una solució que no ha estat gaire ben rebuda per la treballadora.
El retorn més inesperat
Tot i que l’intent de l’Empar ha estat bo, la consultoria no se salvarà només amb aquesta nova clienta que no saben si serà fixa o només busca una consulta temporal. Davant les cares d’angoixa de la Noe i la Cèlia -i amb el Miquel fora del país per feina-, una visita d’última hora el podria salvar d’aquesta hecatombe professional. Quan la Noe ha sentit el timbre, l’última persona que esperava trobar-se rere la porta era l’Eugeni (Oriol Vila), el gran seductor de la vuitena temporada de Com si fos ahir.
Resulta que en aquesta recerca desesperada de clients, també van enviar-li un missatge a l’Eugeni, responsable d’un hotel de luxe, perquè tornés a treballar amb ells si necessitaven els seus serveis, i sembla que ha funcionat. La primera notícia es magnífica: l’Eugeni els farà entrar diners dins la consultoria, però com rebran aquesta notícia les seves companyes?
Per entendre què suposa el retorn de l’Eugeni, cal traslladar-se fins a la temporada anterior. Aquest home amb molta loquacitat i expert en seducció femenina va intentar embolicar-se amb gairebé tot el planter de dones del Comsi, i ben bé ho va aconseguir. La primera va ser la Cristina (Carlota Olcina), amb qui va tenir una relació plena d’anades i tornades perquè ell semblava al·lèrgic al compromís.
Per la seva suite de luxe de l’hotel també van acabar passant la Gemma (Àurea Márquez) i la Cèlia (Sara Espígul). Per a sorpresa de tothom la parella del Quique va enganyar-lo no una, sinó dues vegades, sense que aquesta infidelitat sortís a la llum. Un cop l’home va deixar la sèrie després que sortís a la llum la llista on havia apuntat totes les dones amb qui se n’havia anat al llit els últims dos anys, qui es preocuparia per les banyes del Quique?
Sigui com sigui i ara que sembla disposat a embarcar-se de nou amb la consultoria, com reaccionarà la Cèlia? Caurà en la temptació de nou o la seva aventura amb ell podria sortir a la llum? Caldrà estar molt atents per saber-ho, però aquest gir de guió vaticina trames ben entretingudes en els pròxims capítols de Com si fos ahir.