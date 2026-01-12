Els espectadors de TV3 han recuperat aquesta novena temporada de Com si fos ahir una actriu que ja té certa història a la cadena pública catalana. Rosa Boladeras interpreta el paper de l’Empar, una nova treballadora de la consultoria que ha jugat un paper clau en una de les trames més intenses dels primers mesos. Molts potser la recorden també pels seus papers a La Riera, Estació d’enllaç o Poble Nou, on també va deixar la seva empremta com a intèrpret. Aquest cap de setmana, l’actriu ha passat pels micròfons del programa Via lliure de RAC 1 per explicar com va descobrir els seus orígens i com va ser el retrobament amb el seu germà biològic.
Rosa Boladeras revela com va descobrir els seus orígens
Més enllà dels papers que ha fet tant a teatre com a cinema i televisió, Rosa Boladeras té una vida personal també relacionada amb el món de l’actuació. De la seva relació amb l’actor Oriol Vila van néixer els seus dos fills Tim i Carlota, els quals també han seguit les seves passes actuant en diversos projectes, com per exemple la Carlota aquesta temporada com a Ruth a Com si fos ahir. També l’Oriol va tenir un paper destacat l’anterior temporada fent d’Eugeni, el gran seductor. Amb l’actor espanyol Gabino Diego va ser mare de la també actriu Sara Diego.
En tot cas, Rosa Boladeras més d’un cop ha explicat públicament que ha estat adoptada, però com va ser el moment en què va decidir investigar qui era la seva família biològica. En una entrevista al Via lliure, l’actriu rememora el procés. “Sempre he sentit molt d’amor, però va ser com una mena de trencament intern que fins fa uns 12 anys no vaig decidir posar-hi fil perquè no sabia què havia de fer i com fer-ho”. En un moment concret, es va adonar que havia de fer aquest gest quan estava amb la seva mare mirant un documental de TV3 sobre l’adopció. “Recordo el testimoni d’una mare, molt emocionada, explicant que havia hagut de donar el seu fill en adopció. Em va impactar moltíssim”. En aquell mateix moment va decidir que volia buscar la seva mare biològica per donar-li un missatge, sense tenir clar si la volia conèixer en persona.
A partir d’aquí va començar la seva aventura per connectar amb la família biològica. “Volia enviar-li un missatge a la meva mare biològica per donar-li les gràcies per la vida. No em calia conèixer-la, senzillament dir-li que l’estimo”. Amb la poca documentació que tenia va iniciar aquest procés de recerca. El resultat, després de negatives i anant a poc a poc, va descobrir que la seva mare biològica era de l’Empordà, però ja havia mort. Després de tot plegat, va decidir fer el pas de posar-se en contacte amb el seu germà biològic.
Com es va retrobar amb el seu germà biològic?
Tot i que no va poder conèixer en persona la seva mare, que es deia Glòria, uns mesos després d’aquesta recerca va decidir contactar amb el seu germà. La trobada amb ell, explica que va ser “molt bonica”, però per arribar a posar-se en contacte no va ser senzill. “Em va costar molt, vaig crear-me fins i tot una pàgina de Facebook que no en tenia preparant què li diré, com li diré perquè no s’espanti…”, recorda. Al final ella també tenia una família, uns fills, i no volia involucrar-los si no era una opció segura. “Finalment, un dia que estava a la tele que estava rodant La Riera vaig dir: ‘Li escric al correu’ i al cap de deu minuts ja tenia la seva resposta”, ha admès l’actriu. “Tenia el cor disparat i em va dir: “Jo sabia que existies, la mare m’ho havia dit. Ara mateix no et puc respondre emocionalment, però què et sembla si ens veiem demà?”, ha revelat.
L’endemà tots dos van quedar per trobar-se al Zurich de Plaça Catalunya per veure’s cara a cara. “Em va dir que era clavada a la nostra mare“, ha explicat. Des de llavors, fa anys que es retroben per celebrar les festes amb les dues famílies que han creat. Una confessió molt especial que permet conèixer una mica més la vida d’aquesta actriu tan estimada a Catalunya.