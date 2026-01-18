El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Pistes sense espòilers de ‘Com si fos ahir’: cites, diners i desesperació
Abril Rocamora
18/01/2026 16:36

Nova setmana i nous episodis de Com si fos ahir. Després de descansar unes hores la colla del Reina Sibil·la torna a posar-se en marxa per afrontar el dia a dia. La normalitat d’aquesta colla de boomer va més enllà de la feina, els cafès amb els amics i les sinergies familiars. Sembla que els hi passi de tot i per buscar solucions se’n van als racons més enrevessats. Quines trames marcaran els episodis d’aquesta setmana? Cites, un negoci tocat de mort i desesperació econòmica són alguns dels temes que estaran presents a la sèrie diària de TV3.

Gir inesperat en la relació del Francesc i la Sílvia

Els guionistes volen continuar estirant la trama de la Sílvia (Montse Germán) i el Francesc (Eduard Buch). Si ja n’havíem tingut prou amb l’escena d’infidelitat d’aquest personatge que ara va arrossegant els peus per recuperar la confiança de la Sílvia, sembla que en els capítols de la setmana vinent veurem encara un altre gir de guió. Tot just quan la dona semblava disposada a perdonar-lo –malgrat que tothom està en contra de la decisió-, la trucada que ha rebut de la doctora ho ha capgirat tot completament. Les proves després de l’operació per extreure el teixit cancerós de l’úter no han tingut bons resultats i haurà de sotmetre’s a més intervencions i uns processos mèdics molt complicats.

En els moments de dificultat tenir un suport és necessari i la Sílvia sembla disposada a creure en el seu ex tot perquè les seves persones de confiança no sempre hi són. El Francesc aprofitarà aquest forat per guanyar-se aquesta confiança, sobretot després de rebre una notícia que serà difícil d’assumir.

Com avançarà la relació de la Sílvia i el Francesc a 'Com si fos ahir'? | 3Cat
Negocis tocats de mort i els canvis dins el gimnàs

Quan acabaran els drames empresarials de Com si fos ahir? No hi ha manera de saber-ho, però el que sembla és que els tant la consultoria com el gimnàs viuen moments complicats. El negoci del Miquel (Eduard Farelo) sembla tocat de mort, sobretot perquè des que van renunciar al concurs públic han perdut clients i la necessitat de trobar clients grossos per omplir-se les butxaques els portarà a triar entre la pau i els calés. D’altra banda, la por que senten perquè la Gina (Meritxell Huertas) els denunciï els ha deixat més aviat tocats. La Noe ha intentat interposar-se i ser molt clara: no toleraran aquest xantatge i treballar de franc per a ella. Quan estaven disposats a plegar, l’Empar (Rosa Boladeras) lluitarà per no abaixar els braços.

L'Empar tindrà un paper important aquesta setmana a 'Com si fos ahir' | 3Cat
D’altra banda, el gimnàs tampoc és que sigui el gran agraciat de la temporada. Des que el Marc (Marco H. Medina) ha decidit vendre el negoci, l’arribada del Josep (Pere Ponce) com a nou propietari no ha estat gens ben rebuda. Els treballadors estan en contra de la destitució de l’Eva (Alícia González Laá). Després de fer una vaga improvisada i aconseguir que la dona no perdi la feina, una situació incòmoda entre el Josep i l’Eva els acabarà unint una mica. Sigui com sigui, les hostilitats entre ells no s’acabaran perquè un missatge de veu enviat a qui no tocava farà que l’Eva canviï d’opinió radicalment.

Com avançarà la relació entre l'Eva i el Josep a 'Com si fos ahir'? | 3Cat.
Un triangle amorós nou

Les relacions dels personatges son part del leitmotiv de la sèrie de TV3. Ruptures, matrimonis, aventures i parelles abocades al fracàs. Tot és un mix que els guionistes van explotant segons els convé. Després de les vacances de Nadal, el retorn del Litus (Pepo Blasco) ha incorporat una nova dinàmica dins el grup de la colla. El Jordi (Andrés Herrera), ell i l’Andreu (Marc Cartes) formen el club dels solters, però no serà per molt temps. La Raquel, una companya de feina del Litus, ha despertat l’interès de dos amics. Després d’una cita desastrosa amb el Litus en què fins i tot es va quedar adormida al sofà sentint-lo parlar, l’Andreu s’ha posat en marxa per fer-se amic seu. En els pròxims capítols descobrirem que ja es coneixien d’abans i això facilitarà les coses entre ells. Com s’ho prendrà el Litus? Ja sabia que el seu amic és expert lligant i que no és el primer cop que s’interposa en les seves conquestes. Com acabarà aquesta trama a tres bandes?

El triangle entre el Litus, l'Andreu i la Raquel es va fer més petit a 'Com si fos ahir' | 3Cat
Desesperació econòmica i una àvia molt tossuda

Encara hi haurà més històries per veure aquesta setmana. La relació de la Foix (Nausicaa Bonnín) i la Itziar (Mar Ulldemolins) torna a estar en marxa -quants cops ha tallat ja?- després de la seva darrera baralla perquè la xef de la Barnateca encara no se’n refia del tot. Ara que la noia ha deixat la feina, la relació amb la Itziar serà el seu gran suport, també econòmic. La xef s’oferirà per ajudar-la, però la noia, davant la desesperació que sent, acabarà parlant malament d’una persona per aconseguir feina. Com és evident, aquesta decisió tindrà conseqüències.

La Foix necessita feina urgentment a 'Com si fos ahir' | 3Cat
I què passarà amb l’àvia més estimada del Comsi? Després del darrer ensurt de la Mari Carmen (Teresa Urroz), la Noe (Elena Gadel) està més preocupada que mai per la seva mare. La dona es nega a acceptar que s’està fent gran i voler negar-se a sentir els consells de les persones que se l’estimen tindrà conseqüències. La guerra freda amb la Noe viurà una petita treva amb un sopar entre mare i filla que traurà a la llum totes les inseguretats i pors que senten.

El nou ensurt de la Mari Carmen a 'Com si fos ahir' | 3Cat.
Aquestes són algunes de les trames que estaran presents en els pròxims capítols de Com si fos ahir. A partir de dilluns a les 16:00 h, més drames i escenes de la colla més famosa de TV3.

