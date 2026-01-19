Hi ha formats que enganxen i Com si fos ahir és una aposta de TV3 que està d’allò més consolidada. Nou temporades avalen l’èxit d’un format que encara continua oferint trames de drama i comèdia sense parar. Els teleespectadors de la sèrie diària esperen novetats dels guionistes que en aquest segon trimestre de la temporada han decidit fer esclatar de nou el drama personal de la Sílvia (Montse Germán). Semblava que el seu problema de salut s’acabaria després de passar per quiròfan abans de les vacances de Nadal, però tot just quan ja estava completament recuperada, les notícies de la seva doctora van destrossar els seus plans. En un inici de setmana per intentar calmar el final catastròfic del passat divendres, la Sílvia ha recuperat l’esperança amb una petició bomba.
Una freda i una de calenta per a la Sílvia
La Sílvia ha estat un dels personatges més desafortunats de la temporada. Durant la temporada anterior va patir força pel seu joc a dues bandes amb el Miqui (Adrià Collado), fins al punt d’estar a punt de perdre el Francesc (Eduard Buch) per la seva infidelitat. Mesos després va viure la mateixa situació per part del seu xicot, que va decidir embolicar-se amb la seva ex. L’Ona (Carmela Poch) i ell van tenir un petit affaire molt qüestionat pels amics de la colla. Tot just quan la Sílvia rebia el diagnòstic més dolorós dels últims anys. Després de mesos de suportar dolors, maldecaps, marejos i dessagnant-se, la doctora va explicar-li que havien detectat teixit amb cèl·lules canceroses a l’úter. La solució era extreure-li aquests teixits en una intervenció que va sortir d’allò més bé. De fet, estava tan animada que fins i tot va decidir que volia donar una segona oportunitat a la seva relació amb el Francesc.
Tot semblava que per fi es podria arreglar, però en el capítol de divendres passat la seva vida va tornar a fer un gir dramàtic. Els resultats de les proves després de l’extracció mostraven que encara quedava teixit cancerós i que, per tant, hauria de passar per quiròfan per extreure l’úter completament. Després d’una notícia desastrosa el que menys s’esperava era trobar-se amb el Francesc, però aquesta trobada sorpresa ha acabat evolucionant de la millor manera.
Petició de matrimoni inesperada
En el capítol d’aquest dilluns, la Sílvia ha decidit que era el moment d’acceptat que malgrat que la seva situació és catastròfica, valia la pena reconciliar-se amb ell i no passar per aquest mal tràngol tota sola. L’escena, però, ha estat massa ensucrada, amb el Francesc a dalt d’un banc fotent crits perquè està enamorat. Però hi pot haver una declaració d’amor encara més forta?
Després d’una conversa amb un company de feina el Francesc ha organitzat una sortida sorpresa per la muntanya amb la seva xicota, on tots dos han observat les vistes de Barcelona. Allà, l’home li ha confessat que quan va somniar que estaven casats, volia fer-li aquesta petició en aquest mateix lloc. Així que sense que els espectadors s’esperessin aquest gir dels esdeveniments, el Francesc ha fet la gran pregunta i la Sílvia, com era d’esperar, ha acceptat. Sembla que tindrem boda aviat.
Com encaixarà aquesta notícia entre els amics de la colla? I sobretot, com ho rebrà la Gemma (Àurea Márquez), sempre tan escèptica amb la reconciliació de la parella? Caldrà esperar per saber si la salut de la Sílvia permetrà celebrar una nova boda a Com si fos ahir.