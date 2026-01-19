Hay formatos que enganchan y Com si fos ahir es una apuesta de TV3 que está muy consolidada. Nueve temporadas avalan el éxito de un formato que sigue ofreciendo tramas de drama y comedia sin parar. Los telespectadores de la serie diaria esperan novedades de los guionistas que en este segundo trimestre de la temporada han decidido hacer estallar de nuevo el drama personal de Sílvia (Montse Germán). Parecía que su problema de salud terminaría tras pasar por quirófano antes de las vacaciones de Navidad, pero justo cuando ya estaba completamente recuperada, las noticias de su doctora destrozaron sus planes. En un inicio de semana para intentar calmar el final catastrófico del pasado viernes, Sílvia ha recuperado la esperanza con una petición bomba.

Una de cal y otra de arena para Sílvia

Sílvia ha sido uno de los personajes más desafortunados de la temporada. Durante la temporada anterior sufrió bastante por su juego a dos bandas con Miqui (Adrià Collado), hasta el punto de estar a punto de perder a Francesc (Eduard Buch) por su infidelidad. Meses después vivió la misma situación por parte de su novio, que decidió enredarse con su ex. Ona (Carmela Poch) y él tuvieron un pequeño affaire muy cuestionado por los amigos del grupo. Justo cuando Sílvia recibía el diagnóstico más doloroso de los últimos años. Después de meses soportando dolores, quebraderos de cabeza, mareos y desangrándose, la doctora le explicó que habían detectado tejido con células cancerosas en el útero. La solución era extraerle estos tejidos en una intervención que salió muy bien. De hecho, estaba tan animada que incluso decidió que quería dar una segunda oportunidad a su relación con Francesc.

La Sílvia acepta una segunda oportunidad con Francesc en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Todo parecía que por fin se podría arreglar, pero en el capítulo del pasado viernes su vida volvió a dar un giro dramático. Los resultados de las pruebas tras la extracción mostraban que aún quedaba tejido canceroso y que, por tanto, tendría que pasar por quirófano para extraer el útero completamente. Tras una noticia desastrosa lo que menos esperaba era encontrarse con Francesc, pero este encuentro sorpresa ha terminado evolucionando de la mejor manera.

Propuesta de matrimonio inesperada

En el capítulo de este lunes, Sílvia ha decidido que era el momento de aceptar que a pesar de que su situación es catastrófica, valía la pena reconciliarse con él y no pasar por este mal trago sola. La escena, sin embargo, ha sido demasiado empalagosa, con Francesc subido a un banco gritando porque está enamorado. ¿Pero puede haber una declaración de amor aún más fuerte?

La escena surrealista y empalagosa de Francesc con Sílvia en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Tras una conversación con un compañero de trabajo, Francesc ha organizado una salida sorpresa por la montaña con su novia, donde ambos han observado las vistas de Barcelona. Allí, el hombre le confesó que cuando soñó que estaban casados, quería hacerle esta propuesta en ese mismo lugar. Así que sin que los espectadores esperaran este giro de los acontecimientos, Francesc hizo la gran pregunta y Sílvia, como era de esperar, aceptó. Parece que tendremos boda pronto.

Así ha pedido matrimonio Francesc a Sílvia en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Cómo encajará esta noticia entre los amigos del grupo? Y sobre todo, ¿cómo lo recibirá Gemma (Àurea Márquez), siempre tan escéptica con la reconciliación de la pareja? Habrá que esperar para saber si la salud de Sílvia permitirá celebrar una nueva boda en Com si fos ahir.