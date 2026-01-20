Fidelizar a una audiencia durante nueve temporadas es un logro alcanzado por los guionistas y creadores de Com si fos ahir. Que aún interesen las aventuras cotidianas de un grupo de boomers es todo un éxito, sobre todo porque eso significa que las tramas que se inventan continúan sorprendiendo. Las historias se configuran a menudo entre comedias y dramas, un poco como la vida misma y en este sentido las traiciones entre amigos son una situación cruel y también común. El nuevo tridente de solteros del Comsi formado por Litus (Pepo Blasco), Andreu (Marc Cartes) y Jordi (Andrés Herrera) ha terminado como el rosario de la aurora después de que el enfermero haya decidido saltarse todos los códigos de colegas.

La cita desastrosa de Litus y el punto de unión con Andreu

¿De dónde ha salido todo este conflicto de testosterona y ego? Litus llevaba muchos meses fuera de Barcelona y antes de las fiestas de Navidad los guionistas de la serie de TV3 decidieron recuperarlo. Justo coincidiendo con la despedida de su hermana, Marta (Sílvia Bel), Litus ha pasado a ocupar su piso y a tener cierto protagonismo con una compañera de trabajo llamada Raquel (Maria Ribera). Desde el primer momento que los amigos del grupo vieron cómo se le caía la baba hablando con ella por teléfono, lo animaron a dar un paso y de paso, que le pidiera una cita. Ella la aceptó muy contenta, pero una vez juntos y después de comer, la conversación se convirtió en un monólogo de Litus con la mujer durmiéndose en el sofá. Con la excusa de que hacía días que no dormía bien porque tenía un gatito al que debía alimentar cada tres horas, ambos llegaron a la conclusión de que entre ellos no podía haber más que una relación de amistad cordial.

¿Y quién, de todos los hombres de la serie, podría aprovechar esta situación de ventaja? Hacía días que Andreu estaba con la mosca detrás de la oreja, buscando las cosquillas de su amigo e incluso riéndose de él porque no creía que pudiera tener una cita. ¿Quizás es ego masculino o tal vez es la envidia de estar soltero porque su última aventura con Neus (Mercè Martínez) tampoco salió nada bien? Después de el accidente que sufrió Jordi ayudando a Litus a cambiar el suelo de casa, Andreu terminó intercambiando unas palabras con Raquel, con quien Litus había quedado para tomar un café antes de la desastrosa cita. Un pequeño encuentro que no fue suficiente para él y que, en una reunión sorpresa, acabó descubriendo que ya se conocían de antes. Raquel era la profesora de infantil del hijo de Andreu y Gemma (Àurea Márquez), Manel. Una coincidencia curiosa que los llevó a quedar para cenar, todo esto sin decirle nada a Litus.

Andreu acaba confesando que tiene una cita con Raquel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Andreu aprovecha su conexión con Raquel

Unas horas antes de esta cita secreta, los tres amigos del club de solteros se encontraron en el piso de Litus para ayudarlo a movilizar unas cajas y fue aquí cuando Andreu acabó confesando que había quedado con Raquel para cenar. ¿La reacción de Litus ante esta traición? No se lo tomó nada bien y lo echó de casa. Si pensaba que celebrarían esta noticia, estaba equivocado.

Litus echa de casa a Andreu después de saber que tiene una cita con Raquel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En todo caso, Andreu, a pesar de disculparse, continuó adelante con el encuentro con la excusa de ser viejos conocidos, y parece que la conversación fue fluida porque terminaron en el piso del enfermero. La situación, evidentemente, no tiene nada que ver con la cita de Litus donde la mujer se durmió de oírlo hablar sin parar. Al final del capítulo de este martes 20 de enero terminó ocurriendo lo que todos esperaban: ambos terminaron en la cama. ¿Qué hará Litus cuando descubra que no solo le ha robado la chica sino que ha ido más allá?

Raquel y Andreu se dejan llevar en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Raquel y Andreu se dejan llevar en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ya son lo suficientemente mayores para gestionar estas cosas, pero por la reacción de Litus y su propósito de ponerse en forma apuntándose al gimnasio con Jordi, parece que va a por todas a partir de ahora.

Litus y Jordi han decidido apuntarse al gimnasio después del problema con Andreu en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Si a Andreu le funciona esta nueva relación, habrá que esperar para verlo, pero lo que ahora ha quedado claro es que la traición más dura a menudo llega a través de la persona más inesperada.