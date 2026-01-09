El regreso de las fiestas de Navidad siempre tiene algunos elementos en común: comidas y cenas que llenan el estómago, probar todo tipo de turrones y dulces, reuniones familiares y propósitos de año nuevo que a menudo se repiten, como querer apuntarse al gimnasio o leer más libros. Para los protagonistas de Com si fos ahir el inicio del segundo trimestre ha venido cargado de novedades, cambios e incluso despedidas inesperadas.

Su situación antes de despedirse temporalmente dejó a los espectadores con muchas ganas de más: cómo se recuperaría Sílvia (Montse Germán) de la operación, una posible reconciliación con Francesc (Eduard Buch), el adiós de Salva (Ernest Villegas) y el final de la aventura extramatrimonial de Andreu (Marc Cartes) y Neus (Mercè Martínez). En todo caso, el grupo ha llegado preparado para las nuevas tramas de los guionistas y la continuación de las grandes historias que aún tienen mucho juego.

¿Qué ha pasado durante la primera semana de la serie después de Navidad?

El regreso a la rutina del Comsi ha sido a través de tres capítulos que darán mucho que hablar en los próximos días. ¿Cómo ha sido la primera semana después de Navidad? Por un lado, hay que hablar de la posible reconciliación entre Francesc y Sílvia. No podemos olvidar que él la dejó tirada en su peor momento para volver con su ex en un arrebato sin sentido.

El Francesc ha tallado su relación con la Ona en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Su aventura con Ona (Carmela Poch) hirió muchísimo a Sílvia, casi más que el diagnóstico más esperado de la temporada. La ruptura terminó coincidiendo con la respuesta de la ginecóloga: le habían encontrado células cancerosas en el útero. Después de operarse y recibir todo el apoyo del grupo, Francesc decidió romper con Ona para quedarse a su lado e intentar estar con ella de nuevo. Una operación-reconquista que no va mal, aunque tiene a Gemma (Àurea Márquez) en contra. Él incluso ha llegado a soñar que estaban casados en una especie de idilio romántico para hacer volar palomas. Sílvia, tan vulnerable como siempre, parece dispuesta a aceptarlo, aunque quiere ir más despacio que él.

El Francesc quiere luchar por recuperar la relación con Sílvia en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Un fichaje inesperado, extraño y lleno de incógnitas

Ahora bien, los fans de la serie pueden estar de acuerdo en que una de las grandes sorpresas de este 2026 ha sido este hombre extraño y que resopla cada diez segundos. Los trabajadores del Gim Rabbit recibieron la visita de Josep Camps (Pere Ponce), un hombre con cara de póker que examinaba cada espacio con lupa, cuestionando incluso la puntualidad de las clases y la actitud de Eva (Alícia González Laá) al frente del gimnasio. Perdiendo los nervios como no suele pasar, la mujer terminó insultándolo por cómo se había comportado con sus trabajadores, pero la gran bomba ha llegado este viernes.

El actor Pere Ponce se incorpora este 2026 a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Marc (Marco H. Medina), que dejó la serie la temporada pasada para irse a Madrid, ahora ha decidido vender el negocio y lo hará justamente con Josep. Desde que la noticia ha salido a la luz, los trabajadores están trastornados preguntándose qué pasará con su trabajo e incluso Eva ha pedido consejos a Gemma sobre la posibilidad de adquirir el negocio. ¿La respuesta? No tiene madera para ser empresaria. Los episodios de los viernes siempre tienen un giro de guion especial y este ha sido la decisión de Josep. Ha terminado comprando el Gim Rabbit -a un precio especial después de sus quejas-, pero el gran problema es que no quiere que Eva continúe como directora. La entrada de este hombre en la serie de TV3 traerá más de un quebradero de cabeza.

¿Cómo quedará el gimnasio tras la llegada del nuevo propietario a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

La despedida inesperada de un personaje clave dentro del grupo

El inicio del 2026 ha llegado con fichajes y despedidas inesperadas. Tras el adiós de Salva (Ernest Villegas) el pasado diciembre después de que saliera a la luz el caso de abuso de poder a Aina (Tai Fati) para irse temporalmente a trabajar a Madrid, todos se preguntaban qué pasaría con Marta (Sílvia Bel). Su carácter complicado es difícil de entender, pero con toda esta trama de Salva se ha quedado hecha polvo. No han sido solo las mentiras y el hecho de sentirse engañada por un hombre que aparentemente era idílico, sino que su negocio también hace aguas. Hace meses que está cerrado por unas reformas en la comunidad y ahora que Mari Carmen (Teresa Urroz) ha decidido dejar el trabajo para irse a vivir la vida, ella también quiere cambiar de aires y, bajo los consejos de su hermano, se ha ido al Valle de Arán. Así, pues, parece que el piso de Marta lo podrá usar Litus (Pepo Blasco) a partir de ahora.

Marta ha hecho las maletas en ‘Com si fos ahir’ para irse al Valle de Arán una temporada | 3Cat

El regreso de la ‘prima’ más manipuladora

Para cerrar esta primera semana después de las fiestas de Navidad, los guionistas han puesto la guinda con un regreso que vaticina tramas surrealistas. Pero vamos por partes. El inicio de la novena temporada tuvo a Gina (Meritxell Huertas) como una de las grandes protagonistas después del accidente que le provocó la pérdida de buena parte de la audición. ¿Los culpables? Dos amigos del grupo que decidieron jugar con una escopeta de balines que terminó impactando un tiro contra el oído de Gina. Los resultados fueron fatales, pero la gestión del problema se lleva la corona. En lugar de ser sinceros, Miquel (Eduard Farelo) y Jordi (Andrés Herrera) decidieron engañarla y jugar con las mentiras. Incluso Jordi volvió con ella sin ningún tipo de miramiento yéndose a dormir en la misma cama consciente de que sabía la verdad del accidente.

Gina recibirá consejos de un personaje manipulador en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En todo caso y después de algunas amenazas para que cambiara la situación, la bondad de Gina se hizo presente y en lugar de buscarles la ruina o aceptar el dinero que le ofreció Noe (Elena Gadel), decidió perdonarlos. ¿Quizás hacía falta un poco de mala leche para hacerla espabilar, verdad? ¿Quién podría ayudarla a enredar la situación para conseguir un beneficio? La prima más traviesa y manipuladora ha regresado con intenciones maliciosas. Lídia (Míriam Alamany) ha vuelto al Comsi con una idea muy clara: animar a su prima a coaccionar a Miquel para que haga lo que ella quiere -a cambio evidentemente de no denunciarlos- y jugar con el miedo de tener que pasar por los tribunales para resolver el caso. En todo caso, Lídia tiene algo muy claro, si fuera ella, ya los habría dejado bien secos. No es una actitud habitual de Gina, pero habrá que ver cómo explota esta historia de favores gratuitos a cambio de silencio.

Así ha sido el regreso de Lídia a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El regreso de las vacaciones ha puesto las primeras semillas de las tramas que marcarán los próximos meses. El lunes continúan las historias del grupo que lidera la serie de TV3.