La tornada de les festes de Nadal sempre té alguns elements en comú: dinars i sopars que embafen la panxa, tastar tota mena de torrons i dolços, reunions familiars i propòsits d’any nou que sovint es repeteixen, com voler apuntar-se al gimnàs o llegir més llibres. Per als protagonistes de Com si fos ahir l’arrencada del segon trimestre ha vingut carregada de novetats, canvis i fins i tot comiats inesperats.
La seva situació abans d’acomiadar-se temporalment va deixar els espectadors amb moltes ganes de més: com es recuperaria la Sílvia (Montse Germán) de l’operació, una possible reconciliació amb el Francesc (Eduard Buch), l’adeu del Salva (Ernest Villegas) i el final de l’aventura extramatrimonial de l’Andreu (Marc Cartes) i la Neus (Mercè Martínez). En tot cas, la colla ha arribat preparada per a les noves trames dels guionistes i la continuació de les grans històries que encara tenen molt joc.
Què ha passat durant la primera setmana de la sèrie després de Nadal?
La tornada a la rutina del Comsi ha estat a través de tres capítols que faran parlar molt els pròxims dies. Com ha estat la primera setmana després de Nadal? D’una banda, cal parlar de la possible reconciliació entre el Francesc i la Sílvia. No podem oblidar que l’home va deixar-la tirada en el seu pitjor moment per caure de nou amb la seva ex en un rampell sense sentit.
La seva aventura amb l’Ona (Carmela Poch) va ferir moltíssim la Sílvia, gairebé més que el diagnòstic més esperat de la temporada. La ruptura va acabar coincidint amb la resposta de la ginecòloga: li havien trobat cèl·lules canceroses a l’úter. Després d’operar-se i rebre tot el suport de la colla, el Francesc va decidir tallar amb l’Ona per quedar-se a la seva vora i intentar estar amb ella de nou. Una operació-reconquesta que no va pas malament, tot i tenir la Gemma (Àurea Márquez) en contra. Ell fins i tot ha arribat a somniar que estaven casats en una mena d’idil·li romàntic per fer volar coloms. La Sílvia, tan vulnerable com sempre, sembla disposada a acceptar-ho, tot i que vol anar més a poc a poc que ell.
Un fitxatge inesperat, estrany i ple d’incògnites
Ara bé, els fans de la sèrie poden estar d’acord que una de les grans sorpreses d’aquest 2026 ha estat aquest home estrany i que esbufega cada deu segons. Els treballadors del Gim Rabbit van rebre la visita del Josep Camps (Pere Ponce), un home amb cara de pòquer i que es mirava cada espai amb lupa, qüestionant fins i tot la puntualitat de les classes i l’actitud de l’Eva (Alícia González Laá) al capdavant del gimnàs. Perdent els nervis com no acostuma a passar, la dona va acabar insultant-lo per com s’havia comportat amb els seus treballadors, però la gran bomba ha arribat aquest divendres.
El Marc (Marco H. Medina), que va deixar la sèrie la temporada passada per anar-se’n a Madrid, ara ha decidit vendre el negoci i ho farà justament amb el Josep. Des que ha sortit la notícia a la llum, els treballadors estan trastocats preguntant-se què passarà amb la seva feina i fins i tot l’Eva ha demanat consells a la Gemma sobre la possibilitat d’adquirir el negoci. La resposta? No té fusta per ser empresària. Els episodis de divendres sempre tenen un gir de guió especial i aquest ha estat la decisió del Josep. Ha acabat comprant el Gim Rabbit -a un preu especial després de les seves queixes-, però el gran problema és que no vol que l’Eva continuï com a directora. L’entrada d’aquest home a la sèrie de TV3 portarà més d’un maldecap.
L’adeu inesperat d’un personatge clau dins la colla
L’inici del 2026 ha arribat amb fitxatges i comiats inesperats. Després de l’adeu del Salva (Ernest Villegas) el passat desembre després que sortís a la llum el cas d’abús de poder a l’Aina (Tai Fati) per anar-se’n temporalment a treballar a Madrid, tothom es preguntava què passaria amb la Marta (Sílvia Bel). El seu caràcter complicat és difícil d’entendre, però amb tota aquesta trama del Salva s’ha quedat feta pols. No han estat només les mentides i el fet de sentir-se enganyada per un home que aparentment era idíl·lic, sinó que el seu negoci també fa aigües. Fa mesos que està tancat per unes reformes a la comunitat i ara que la Mari Carmen (Teresa Urroz) ha decidit deixar la feina per anar-se’n a viure la vida, ella també vol canviar d’aires i, sota els consells del seu germà, se n’ha anat a la Vall d’Aran. Així, doncs, sembla que el pis de la Marta el podrà fer servir el Litus (Pepo Blasco) a partir d’ara.
El retorn de la ‘cosineta’ més manipuladora
Per tancar aquesta primera setmana després de les festes de Nadal, els guionistes han posat la cirereta amb un retorn que vaticina trames surrealistes. Però anem per pams. L’inici de la novena temporada va tenir la Gina (Meritxell Huertas) com una de les grans protagonistes després de l’accident que va provocar-li la pèrdua de bona part de l’audició. Els culpables? Dos amics de la colla que van decidir jugar amb una escopeta de balins que va acabar impactant un tret contra l’oïda de la Gina. Els resultats van ser fatals, però la gestió del problema s’endú la corona. En lloc de ser sincers, el Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (Andrés Herrera) van decidir enganyar-la i jugar amb les mentides. Fins i tot el Jordi va tornar amb ella sense cap mena de mirament anant-se’n a dormir al mateix llit conscient que sabia la veritat de l’accident.
En tot cas i després d’algunes amenaces perquè canviés la situació, la bondat de la Gina va fer-se present i en lloc de buscar-los la ruïna o acceptar els diners que va oferir-li la Noe (Elena Gadel), va decidir perdonar-los. Potser calia una mica de mala llet per fer-la espavilar, oi? Qui podria ajudar-la a embolicar la troca per aconseguir un benefici? La cosineta més entremaliada i manipuladora ha tornat amb intencions malicioses. La Lídia (Míriam Alamany) ha retornat al Comsi amb una idea molt clara: animar la seva cosina a coaccionar el Miquel perquè faci el que ella vol -a canvi evidentment de no denunciar-los- i jugar amb la por d’haver de passar pels tribunals per resoldre el cas. En tot cas, la Lídia té una cosa molt clara, si fos ella, ja els hauria deixat ben secs. No és una actitud habitual de la Gina, però caldrà veure com explota aquesta història de favors gratuïts a canvi de silenci.
La tornada de les vacances ha posat les primeres llavors de les trames que marcaran els pròxims mesos. Dilluns continuen les històries de la colla que lidera la sèrie de TV3.