Com si fos ahir no seria res sense els seus personatges. Un grup d’amics que van compartir classes fa un quart de segle i que, per culpa d’un succés tràgic, van acabar reunint-se per compartir les situacions del dia a dia. Els protagonistes de la sèrie de TV3 ja són un més de les llars catalanes que cada dia esperen amb candeletes les trames i les històries quotidianes sovint portades al surrealisme, el drama o la comèdia per absoluta. Ara que hi ha uns dies de descans pel que fa a les emissions de la ficció catalana que tornaran el pròxim 7 de gener, és un bon moment per recollir les escenes més destacades d’aquest primer trimestre de la novena temporada i saber què en pensen els espectadors a través de les xarxes socials.
La malaltia de la Sílvia, un dels punts d’inflexió de la temporada
Si hem de parlar de protagonistes de la temporada, un dels indispensables és la Sílvia (Montse Germán). Dir que ha estat una de les més desgraciades és fer curt, perquè no només ha vist com li posaven les banyes en directe, sinó que a més a més ha de lluitar per curar-se del càncer que li acaben de diagnosticar. Tot plegat l’ha convertit en un dels perfils que més atencions ha rebut aquests mesos i que la setmana passada va acomiadar-se temporalment de l’audiència després de passar per quiròfan. Ara per ara no se’n sap res del resultat, més enllà de dir que tot havia sortit bé. En tot cas, des que els amics de la colla van anar descobrint que malaltia, les xarxes han destacat la figura d’un amic que no l’ha deixat de costat.
L’Andreu (Marc Cartes) és l’ullet dret de la Sílvia i tot i que tampoc ha estat la seva millor temporada, ell s’ha endut bona part dels elogis dels usuaris a través de les xarxes socials. “Quina meravella d’amic”, “Que bé que ho fas, Montse. M’encantes. I el Marc fantàstic”, “Malauradament, no tothom té la capacitat d’acompanyar. A vegades la gent s’allunya perquè no sap com ajudar. Però sí que cal tenir gent al costat! Tal com fa l’Andreu!”, han escrit en aquesta publicació a l’Instagram de 3Cat.
Què en pensa l’audiència de l’aventura de l’Andreu i la Neus?
Aquesta temporada hi ha hagut més d’una aventura amorosa que ha posat l’audiència ben alerta. Hi ha casos com el de l’Eva (Alícia González Laá), que ja no sap què més ha de fer per tenir parella, o casos com l’Andreu, que s’enamora ben de pressa. L’infermer del Comsi semblava que tindria molt mala relació amb la Neus (Mercè Martínez) veient com ella era la responsable de l’assaig de l’Alzheimer i els portava a tots ben drets. El que segurament no s’esperaven era que fossin més semblants del que pensaven i, després de molta tensió i sortides, acabessin al llit. Però anem per pams.
La Neus està casada amb el Miqui (Adrià Collado), amb qui té una relació oberta pel que fa a les aventures esporàdiques. Tenint en compte que el que sentien anava més enllà d’una nit de passió, la Neus va decidir prioritzar la seva carrera, anar-se’n a continuar l’assaig a Alemanya i deixar el Miqui a casa amb la filla. Ara bé, alguns fans del Comsi s’hi han mostrat molt d’acord amb la seva aventura i fins i tot els veien com a parella.
“M’agrada aquest bon rollo que porten”, “Ja era hora que animessin la sèrie. Molt fan de la Mercè i el Marc”, “Química grossa entre ells dos”, “M’encanten com a parella”, “La parella de l’any si em pregunten”, van dictar els usuaris a les xarxes.
Opinions dividides en el cas del Salva
Una de les trames més potents que han culminat amb el comiat temporal d’un personatge l’ha protagonitzat el Salva (Ernest Villegas). Ha estat difícil veure com canviava de ser un dels homes més proactius per fer justícia i fins i tot adoptar un nen d’un centre d’acollida, a mostrar una cara fosca i desconeguda. El Salva va penjar-se d’una alumna del màster, l’Aina (Tai Fati), i després de sortir a la llum que havia travessat una línia vermella, va acabar acceptant l’abús de poder que havia exercit. Els dies van anar passant, tothom li havia girat l’esquena i la Marta (Sílvia Bel) el va escridassar després de sentir tot el que havia passat les últimes setmanes. Quina decisió va prendre? Acceptar una feina temporal a Madrid i esperar que la situació es calmi. Si el tornarem a veure aviat, això encara no se sap, però sí que han quedat clares les postures dels espectadors.
Una cosa és molt clara: la bona feina que han fet els actors per transmetre els sentiments i les situacions viscudes durant aquesta trama. Del fàstic de la Sílvia quan va saber que el Salva havia fet un petó a la noia, fins a la mirada de l’home quan va ser conscient del que havia fet. “Gran actuació d’ella, m’encanta”, “Aquesta escena em va emocionar moltíssim”, “Interpretació boníssima”, “Pell de gallina aquesta escena i sobretot l’expressió de la Sílvia Bel”, “Quin paper més difícil Ernest”, escriuen.
D’altra banda, hi ha opinions que no acaben de veure del tot clar el gir en el personatge del Salva, sobretot tenint en compte com havia estat en les temporades anteriors. “No té gaire sentit el canvi de gir del personatge del Salva. Era un personatge íntegre amb uns valors, que va incentivar acollir al Joel (va ser iniciativa d’ell). Un advocat impecable i de cop i volta es torna un abusador?”, “No entenc el canvi que li han fet al personatge d’en Salva, de la temporada anterior a acollir un adolescent passant tots els tests psicològics, a ser un assetjador que comet abús del seu poder. El que més greu sap és perdre l’Ernest Villegas i les seves interpretacions”, escriuen altres usuaris. Ara per ara, caldrà esperar per saber si el Salva tornarà en algun moment després de posar damunt la taula un tema molt actual interpretat per dos actors molt potents.
La infidelitat del Francesc i la resposta de la Sílvia
Com dèiem, la Sílvia ha estat una de les estrelles de la temporada, però no pas per viure situacions boniques, sino perquè ha hagut de suportar una parella com el Francesc (Eduard Buch) que ha preferit reviure un romanç del passat abans que centrar-se en la dona que estima. Quan la Sílvia va descobrir les banyes que portava al cap, el va engegar a pastar fang, fins i tot retornant-li el rellotge que ell li havia comprat com a senyal del seu amor. Una actuació molt aplaudida pels fans de la sèrie.
“Fantàstica actuació, “L’Ona utilitza el Francesc i el tornarà a deixa”, “No puc suportar els homes com el Francesc”, “En Francesc és un titella. No m’agraden els homes com ell. Com pots tornar amb l’ex que et va deixar plantat, has de tenir molt poca personalitat”, exposen. Sigui com sigui, les trames dels guionistes de Com si fos ahir no s’escapen dels comentaris i l’opinió pública dels espectadors i fans de la sèrie que lidera els migdies a TV3.