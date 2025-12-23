Com si fos ahir no sería nada sin sus personajes. Un grupo de amigos que compartieron clases hace un cuarto de siglo y que, por culpa de un suceso trágico, terminaron reuniéndose para compartir las situaciones del día a día. Los protagonistas de la serie de TV3 ya son uno más de los hogares catalanes que cada día esperan con ansias las tramas y las historias cotidianas a menudo llevadas al surrealismo, el drama o la comedia por absoluta. Ahora que hay unos días de descanso en cuanto a las emisiones de la ficción catalana que volverán el próximo 7 de enero, es un buen momento para recoger las escenas más destacadas de este primer trimestre de la novena temporada y saber qué opinan los espectadores a través de las redes sociales.

La enfermedad de Sílvia, uno de los puntos de inflexión de la temporada

Si hemos de hablar de protagonistas de la temporada, una de las imprescindibles es Sílvia (Montse Germán). Decir que ha sido una de las más desgraciadas es quedarse corto, porque no solo ha visto cómo le ponían los cuernos en directo, sino que además debe luchar por curarse del cáncer que le acaban de diagnosticar. Todo esto la ha convertido en uno de los perfiles que más atención ha recibido estos meses y que la semana pasada se despidió temporalmente de la audiencia tras pasar por quirófano. Por ahora no se sabe nada del resultado, más allá de decir que todo había salido bien. En todo caso, desde que los amigos del grupo fueron descubriendo esa enfermedad, las redes han destacado la figura de un amigo que no la ha dejado de lado.

Andreu (Marc Cartes) es el ojito derecho de Sílvia y aunque tampoco ha sido su mejor temporada, él se ha llevado buena parte de los elogios de los usuarios a través de las redes sociales. «Qué maravilla de amigo», «Qué bien lo haces, Montse. Me encantas. Y Marc fantástico», «Desafortunadamente, no todo el mundo tiene la capacidad de acompañar. A veces la gente se aleja porque no sabe cómo ayudar. ¡Pero sí que hay que tener gente al lado! Tal como hace Andreu!», han escrito en esta publicación en el Instagram de 3Cat.

El grupo de ‘Com si fos ahir’ se presenta en el hospital para apoyar a Sílvia | 3Cat

¿Qué piensa la audiencia de la aventura de Andreu y Neus?

Esta temporada ha habido más de una aventura amorosa que ha puesto a la audiencia en alerta. Hay casos como el de Eva (Alícia González Laá), que ya no sabe qué más hacer para tener pareja, o casos como el de Andreu, que se enamora rápidamente. El enfermero del Comsi parecía que tendría muy mala relación con Neus (Mercè Martínez) viendo cómo ella era la responsable del ensayo del Alzheimer y los llevaba a todos bien rectos. Lo que seguramente no esperaban era que fueran más similares de lo que pensaban y, tras mucha tensión y salidas, terminaran en la cama. Pero vamos por partes.

Neus está casada con Miqui (Adrià Collado), con quien tiene una relación abierta en cuanto a las aventuras esporádicas. Teniendo en cuenta que lo que sentían iba más allá de una noche de pasión, Neus decidió priorizar su carrera, irse a continuar el ensayo en Alemania y dejar a Miqui en casa con la hija. Ahora bien, algunos fans del Comsi se han mostrado muy de acuerdo con su aventura e incluso los veían como pareja.

«Me gusta este buen rollo que traen», «Ya era hora de que animaran la serie. Muy fan de Mercè y Marc», «Gran química entre ellos dos», «Me encantan como pareja», «La pareja del año si me preguntan», dictaron los usuarios en las redes.

Opiniones divididas en el caso de Salva

Una de las tramas más potentes que han culminado con la despedida temporal de un personaje la ha protagonizado Salva (Ernest Villegas). Ha sido difícil ver cómo cambiaba de ser uno de los hombres más proactivos para hacer justicia e incluso adoptar a un niño de un centro de acogida, a mostrar una cara oscura y desconocida. Salva se encariñó con una alumna del máster, Aina (Tai Fati), y después de salir a la luz que había cruzado una línea roja, terminó aceptando el abuso de poder que había ejercido. Los días fueron pasando, todos le habían dado la espalda y Marta (Sílvia Bel) lo reprendió después de escuchar todo lo que había pasado las últimas semanas. ¿Qué decisión tomó? Aceptar un trabajo temporal en Madrid y esperar que la situación se calme. Si lo volveremos a ver pronto, eso aún no se sabe, pero sí que han quedado claras las posturas de los espectadores.

Una cosa está muy clara: el buen trabajo que han hecho los actores para transmitir los sentimientos y las situaciones vividas durante esta trama. Desde el asco de Sílvia cuando supo que Salva había besado a la chica, hasta la mirada del hombre cuando fue consciente de lo que había hecho. «Gran actuación de ella, me encanta», «Esta escena me emocionó muchísimo», «Interpretación buenísima», «Piel de gallina esta escena y sobre todo la expresión de Sílvia Bel», «Qué papel más difícil Ernest», escriben.

Marta ha descubierto lo que hizo Salva con Aina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por otro lado, hay opiniones que no acaban de ver del todo claro el giro en el personaje de Salva, sobre todo teniendo en cuenta cómo había sido en las temporadas anteriores. «No tiene mucho sentido el cambio de giro del personaje de Salva. Era un personaje íntegro con unos valores, que incentivó acoger a Joel (fue iniciativa suya). Un abogado impecable y de repente se convierte en un abusador?», «No entiendo el cambio que le han hecho al personaje de Salva, de la temporada anterior a acoger a un adolescente pasando todas las pruebas psicológicas, a ser un acosador que comete abuso de su poder. Lo que más duele es perder a Ernest Villegas y sus interpretaciones», escriben otros usuarios. Por ahora, habrá que esperar para saber si Salva volverá en algún momento después de poner sobre la mesa un tema muy actual interpretado por dos actores muy potentes.

La infidelidad de Francesc y la respuesta de Sílvia

Como decíamos, Sílvia ha sido una de las estrellas de la temporada, pero no por vivir situaciones bonitas, sino porque ha tenido que soportar a una pareja como Francesc (Eduard Buch) que ha preferido revivir un romance del pasado antes que centrarse en la mujer que ama. Cuando Sílvia descubrió los cuernos que llevaba en la cabeza, lo mandó a paseo, incluso devolviéndole el reloj que él le había comprado como señal de su amor. Una actuación muy aplaudida por los fans de la serie.

«Fantástica actuación, «Ona utiliza a Francesc y lo volverá a dejar», «No puedo soportar a los hombres como Francesc», «Francesc es un títere. No me gustan los hombres como él. ¿Cómo puedes volver con la ex que te dejó plantado, debes tener muy poca personalidad», exponen. Sea como sea, las tramas de los guionistas de Com si fos ahir no escapan de los comentarios y la opinión pública de los espectadores y fans de la serie que lidera las tardes en TV3.