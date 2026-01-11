El regreso de las vacaciones de Navidad ha sido más bien convulso para los protagonistas de Com si fos ahir. Una semana atípica con solo tres capítulos que han servido para plantar las primeras semillas de las tramas que marcarán el segundo trimestre de la serie diaria de TV3. Los fieles espectadores se habían despedido con la salida de quirófano de la operación para extraer el tejido canceroso de Sílvia (Montse Germán) y una promesa de reconciliación con Francesc (Eduard Buch) sobre la mesa. También vivieron momentos tristes y duros como el adiós de Salva (Ernest Villegas) después de que saliera a la luz públicamente el abuso de poder contra Aina (Tai Fati) y la decisión drástica de Ferni (Francesc Cuéllar), que ha abandonado a Naiara (Daniela Brown) cuando todo parecía que por fin podría funcionar entre ambos.

Nuevas semanas por delante, tramas y personajes nuevos que complicarán las cosas en los próximos capítulos. ¿Qué les espera a la pandilla del Reina Sibil·la? Estas son las pistas sin spoilers para una semana llena de caos, una huelga en el gimnasio, reencuentros y muchísima tensión entre los protagonistas.

Francesc avanza en su intento de reconquista

Una de las tramas que todavía estarán muy presentes las próximas semanas es la nueva relación entre Francesc y Sílvia. Cabe remarcar que ambos habían roto su relación después de que él fuera muy ingenuo y decidiera abandonarla para irse con su ex. Con toda la enfermedad de Sílvia y los remordimientos por no haber estado con ella, se dio cuenta de lo que había perdido. Durante las vacaciones de Navidad la ha estado cuidando como no había hecho hasta ahora y por lo que parece, está dispuesto a luchar por ella hasta el final.

El problema es que Sílvia todavía no lo ha olvidado y también se siente capaz de volver con él. Gemma (Àurea Márquez), que ha regresado con su actitud fuerte y los discursos sin pelos en la lengua, ha avisado a su amiga de que no está nada de acuerdo con la decisión e incluso ha regañado a Francesc para que no complique las cosas de nuevo. ¿Hará caso o se dejará llevar por los sentimientos? Parece que él tiene mucha más prisa por llevar a cabo su reconquista particular, pero ella le pondrá freno. Ahora bien, cuando ella se decida a acercarse, habrá una llamada inesperada que pondrá la reconciliación contra las cuerdas una vez más.

Com avançarà la relació de la Sílvia i el Francesc a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Más crispación entre madre e hija

Hacía tiempo que Mari Carmen (Teresa Urroz) había adquirido un perfil bajo en Comsi, pero después de las vacaciones de Navidad tendrá un rol protagonista y guerrero con su hija. Una de sus amigas íntimas, Aurora, ha muerto de manera repentina y ahora ha decidido que es el mejor momento para vivir la vida porque nunca sabes qué pasará al día siguiente. ¿Y qué ha hecho? Ha dejado el trabajo en La iaia y se quiere ir con una amiga y las cenizas de la difunta a Noruega para hacer realidad uno de sus sueños. Noe (Elena Gadel) se ha mostrado en contra desde un principio, tratándola como una niña pequeña. A pesar de que han intentado hacer las paces, la crispación entre ellas es evidente y no hay manera de que lo puedan resolver. Un susto con Mari Carmen será clave para romper esta hostilidad en los próximos capítulos.

La Noe patirà per la seva mare aquesta setmana a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

La situación del gimnasio continúa en peligro

Los guionistas han optado por una vuelta de las fiestas de Navidad muy crítica para el gimnasio. El Gim Rabbit, el negocio que inició Marc (Marco H. Medina) está en riesgo porque su propietario quiere cambiar de manos. Uno de los nuevos fichajes, Josep (Pere Ponce), este hombre extraño que entró al gimnasio inspeccionando cada rincón, ha resultado ser el posible nuevo propietario. Esta situación pondrá contra las cuerdas a Eva (Alícia González Laá) y a los trabajadores, que acabarán organizando una huelga improvisada para poner a prueba sus convicciones.

La situació del gimnàs serà crítica aquesta setmana a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Este no será el único negocio con problemas. El accidente de Gina (Meritxell Huertas) ha recobrado protagonismo tras el regreso de la prima más manipuladora. Lídia (Míriam Alamany) intentará meter mano y logrará que Gina ponga contra las cuerdas la consultoría, creando el caos y llevando a Noe a marcar ciertos límites. Además, Lídia volverá a tener una trama amorosa como protagonista que puede acabar como el rosario de la aurora, teniendo en cuenta su fatídico historial.

El amor también será protagonista a través de una nueva relación que podría acabar mal incluso antes de comenzar. Litus (Pepo Blasco) ha regresado a Barcelona después de unos meses alejado de la ciudad y parece que trae una nueva amiga. Él y Andreu (Marc Cartes) son algunos de los solteros del grupo y viendo que están más bien solos, encontrarán en su amistad un buen refugio. Pero ¿qué pasará cuando esta relación de Litus con Raquel comience a dar sus frutos y Andreu acabe en medio de ambos? ¿Se creará un triángulo amoroso?

El Litus serà un dels protagonistes de la setmana a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Otra pareja que ha regresado con fuerza y discusiones es Itziar (Mar Ulldemolins) y Foix (Nausicaa Bonnín). Su historia ha estado llena de idas y venidas, mentiras y escenas tensas que, después de su sorprendente reconciliación antes de Navidad, vuelve a moverse en los mismos términos. El hecho de que Foix haya pasado el día de Reyes con su ex y lo haya ocultado ha hecho resurgir los fantasmas de la chef, que no acaba de confiar del todo. Esta semana intentarán tender puentes, pero las cosas serán más bien complicadas.

La relació entre la Foix i la Itziar es complica a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Estas son solo algunas pinceladas de las tramas que marcarán la próxima semana en la serie diaria de TV3. Más aventuras de la pandilla y las sorpresas de los guionistas, a partir del lunes a las 16:00.