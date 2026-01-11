La tornada de les vacances de Nadal ha estat més aviat convulsa per als protagonistes de Com si fos ahir. Una setmana atípica amb només tres capítols que han servit per posar les primeres llavors de les trames que marcaran el segon trimestre de la sèrie diària de TV3. Els fidels espectadors s’havien acomiadat amb la sortida de quiròfan de l’operació per extraure el teixit cancerós de la Sílvia (Montse Germán) i una promesa de reconciliació amb el Francesc (Eduard Buch) damunt la taula. També van viure moments tristos i durs com l’adeu del Salva (Ernest Villegas) després que sortís a la llum públicament l’abús de poder contra l’Aina (Tai Fati) i la decisió dràstica del Ferni (Francesc Cuéllar), que ha abandonat la Naiara (Daniela Brown) quan tot semblava que per fi podria funcionar entre tots dos.
Noves setmanes al davant, trames i personatges nous que complicaran les coses en els pròxims capítols. Què els espera a la colla del Reina Sibil·la? Aquestes són les pistes sense espòilers per a una setmana plena de caos, una vaga al gimnàs, retrobaments i moltíssima tensió entre els protagonistes.
El Francesc avança en el seu intent de reconquesta
Una de les trames que encara estaran ben presents les pròximes setmanes és la nova relació entre el Francesc i la Sílvia. Cal remarcar que tots dos havien trencat la seva relació després que ell fos ben pàmfil i decidís abandonar-la per anar-se’n amb la seva ex. Amb tota la malaltia de la Sílvia i els remordiments per no haver estat amb ella, va fer que s’adonés del que havia perdut. Durant les vacances de Nadal l’ha estat cuidant com no havia fet fins ara i pel que sembla, està disposat a lluitar per ella fins al final.
El problema és que la Sílvia encara no l’ha oblidat i també se sent capaç de tornar amb ell. La Gemma (Àurea Márquez), que ha tornat amb la seva actitud forta i els discursos sense pèls a la llengua, ha avisat la seva amiga que no hi està gens d’acord amb la decisió i fins i tot ha esbroncat el Francesc perquè no emboliqui la troca de nou. Farà cas o es deixarà portar pels sentiments? Sembla que ell té molta més pressa per dur a terme la seva reconquesta particular, però ella li pararà els peus. Ara bé, quan ella es decideixi a apropar-se, hi haurà una trucada inesperada que posarà la reconciliació contra les cordes un cop més.
Més crispació entre mare i filla
Feia temps que la Mari Carmen (Teresa Urroz) havia adquirit un perfil baix al Comsi, però després de les vacances de Nadal tindrà un rol protagonista i guerrer amb la seva filla. Una de les seves amigues íntimes, l’Aurora, ha mort de manera sobtada i ara ha decidit que és el millor moment per viure la vida perquè mai saps què passarà l’endemà. I que ha fet? Ha deixat la feina a La iaia i se’n vol anar amb una amiga i les cendres de la difunta a Noruega per fer realitat un dels seus somnis. La Noe (Elena Gadel) s’hi ha mostrat en contra des d’un bon principi, tractant-la com una nena petita. Malgrat que han intentat fer les paus, la crispació entre elles és evident i no hi ha manera que ho puguin resoldre. Un ensurt amb la Mari Carmen serà clau per trencar aquesta hostilitat en els pròxims capítols.
La situació del gimnàs continua en perill
Els guionistes han optat per una tornada de les festes de Nadal molt crítica per al gimnàs. El Gim Rabbit, el negoci que va engegar el Marc (Marco H. Medina) està en risc perquè el seu propietari vol canviar de mans. Un dels nous fitxatges, el Josep (Pere Ponce), aquest home estrany que va entrar al gimnàs inspeccionant cada racó, ha resultat ser el possible nou propietari. Aquesta situació posarà contra les cordes l’Eva (Alícia González Laá) i els treballadors, que acabaran organitzant una vaga improvisada per posar a prova les seves conviccions.
Aquest no serà l’únic negoci amb problemes. L’accident de la Gina (Meritxell Huertas) ha recobrat protagonisme després del retorn de la cosina més manipuladora. La Lídia (Míriam Alamany) intentarà fotre mà i aconseguirà que la Gina posi contra les cordes la consultoria, creant el caos i portant la Noe a marcar certs límits. A més a més, la Lídia tornarà a tenir una trama amorosa com a protagonista que pot acabar com el roser de l’aurora, tenint en compte el seu fatídic historial.
L’amor també serà protagonista a través d’una nova relació que podria acabar malament fins i tot abans de començar. El Litus (Pepo Blasco) ha tornat a Barcelona després d’uns mesos allunyat de la ciutat i sembla que porta una nova amiga. Ell i l’Andreu (Marc Cartes) són alguns dels solters de la colla i veient que estan més aviat sols, trobaran en la seva amistat un bon refugi. Però què passarà quan aquesta relació del Litus amb la Raquel comenci a donar els seus fruits i l’Andreu acabi en mig de tots dos? Es crearà un triangle amorós?
Una altra parella que ha tornat amb força i discussions és la Itziar (Mar Ulldemolins) i la Foix (Nausicaa Bonnín). La seva història ha estat plena d’anades i tornades, mentides i escenes tenses que, després de la seva sorprenent reconciliació abans de Nadal, torna a moure’s en els mateixos termes. El fet que la Foix hagi passat el dia de Reis amb la seva ex i ho hagi ocultat ha fet saltar els fantasmes de la xef, que no hi acaba de confiar del tot. Aquesta setmana intentaran refer ponts, però les coses seran més aviat complicades.
Aquestes són només algunes pinzellades de les trames que marcaran la setmana vinent a la sèrie diària de TV3. Més aventures de la colla i les sorpreses dels guionistes, a partir de dilluns a les 16:00.