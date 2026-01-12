La tornada de les vacances de Nadal ha portat més d’un regal. Hi ha persones que estan molt contentes amb el que els Reis Mags els han portat i d’altres que fan cues llarguíssimes als centres comercials per canviar els detalls. En tot cas, a Com si fos ahir l’equip de treballadors del Gim Rabbit ha rebut una sorpresa poc agradable. És evident que és el local de moda per als esportistes de la colla, sobretot des que a la vuitena temporada es va incorporar la Vane. La professora de defensa personal va enamorar les dones de la sèrie amb les seves classes i juntament amb els altres professors i la direcció de l’Eva (Alícia González Laá) han convertit el gimnàs del Comsi en un punt de reunió.
Llavors, que ha pogut passar per destrossar la calma i el bon humor del local? Un suposat nou client amb cara de pòquer i molts esbufecs va presentar-se al Gim Rabbit la setmana passada qüestionant absolutament cada racó. Una primera impressió no ben rebuda per l’equip del gimnàs que van quedar-se amb un pam de nassos després de descobrir que el Marc (Marco H. Medina) havia decidit vendre el gimnàs justament a l’home més estrany que havia entrat mai dins el local.
El Josep, un propietari amb moltes idees i canvis
Per tant, qui era aquest home estrany? La seva primera aparició al gimnàs va deixar l’Eva i l’Isern (Arnau Berlanga) amb una cara de sorpresa inamovible. Els va qüestionar tot i més, des de la puntualitat de la Vane fins a la higiene de les màrfegues de les aules i l’actitud dels treballadors. La trompada més forta la va protagonitzar amb l’Eva, que no va tolerar com s’havia comportat i va arribar fins i tot a insultar-lo. En tot cas, la sorpresa els arribaria més tard amb una trucada del Marc per explicar-los que havia venut el gimnàs a aquest home que es diu Josep Camps i està interpretat per l’actor Pere Ponce.
Com era d’esperar, els canvis han arribat abans del que es pensaven i el Josep ha decidit prescindir dels serveis de l’Eva per buscar un nou director. Tot i que tothom està content amb ella i és una part fonamental de l’equip, és evident que no acaben d’estar d’acord amb moltes coses i les primeres impressions tampoc els han ajudat gaire a trobar un punt en comú. Amb tot plegat, la setmana ha començat amb una clara demanda de l’Eva: si volen evitar que hagi de deixar la feina del gimnàs necessitarà el suport dels seus companys. La Vane s’ha mostrat la més convençuda d’ajudar-la després de passar per una de les reunions del Josep, en què ha deixat molt clar que tothom mantindrà la feina menys l’Eva. Per la seva banda, l’Isern, sota la seva tònica habitual estrambòtica i estranya, ha preferit cobrir-se les espatlles i no posar la mà al foc per ningú.
L’Eva es tanca en banda i tria lluitar
Durant totes aquestes temporades l’Eva ha demostrat ser una dona amb fortes conviccions que no sempre surten a la llum quan cal. Els últims mesos i sobretot després de la seva darrera ruptura sentimental hem pogut veure la seva cara més lliure i valenta, fins i tot decidida a dir quatre coses quan volen enviar-la al carrer. Tot just quan el Josep a l’episodi d’aquest dilluns dia 12 ha portat el seu pròxim director per al gimnàs, l’Eva s’ha negat rotundament a fer-li de professora i ensenyar-li com funciona tot.
Una reacció que tampoc ha agradat gens al nou propietari que entenent que la situació no canviarà, no farà fàcil la transició. En una nova reunió dels treballadors del gimnàs en què tots s’han mostrat esporuguits per si el Josep els feia fora, l’Agustí (Marc Rodríguez) ha alçat la veu per la seva amiga demanant que es mobilitzin per intentar evitar que la facin fora de la feina. Hi haurà una resposta per part seva? Caldrà esperar els resultats en els pròxims episodis de Com si fos ahir.
Qui és Pere Ponce? Els seus papers més enllà de ‘Com si fos ahir’
Més enllà del paper que interpreta a la sèrie diària de TV3, Pere Ponce és un actor de renom. L’intèrpret tortosí ha passat pers diverses sèries molt conegudes, amb papers destacats a TV3 a sèries com Merlí, T de teràpia o Jo mai mai. A la televisió espanyola es recorden els seus papers a Cuéntame, El ministerio del tiempo o Isabel mi reina, entre d’altres.
Pere Ponce també ha construït una bona carrera al món del cinema amb pel·lícules com El favor, Blancanieves, El sustituto o La ley de la frontera. També en teatre destaquen obres com Todos los pájaros, Los pazos de Ulloa, Una pluja constant, Restauració o Tristana. Ara, enceta aquesta nova etapa a Com si fos ahir amb un rol més aviat incòmode que protagonitzarà més d’un conflicte al gimnàs més famós de la ficció catalana.