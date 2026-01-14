Una reunió d’amics en un funeral va ser el punt de partida de Com si fos ahir. Vist així sembla una proposta més aviat tètrica i lúgubre, que no casa gaire amb el que és la sèrie diària de TV3 en realitat: les històries del dia a dia d’un grup de boomers. Després de gairebé deu anys d’episodis de dilluns a divendres, de ruptures sentimentals i drames entre els amics, sovint els espectadors podrien pensar ‘què més els pots passar’? Després de les vacances de Nadal els guionistes han decidit incorporar alguns personatges nous que obrin trames noves entre els fundacionals de la colla del Reina Sibil·la, a més a més del retorn d’un parell d’amics que sempre tenen coses a dir.
Un dels regals de Nadal que han rebut ha estat la tornada del Litus (Pepo Blasco) després de molts mesos treballant a la Vall d’Aran. Tot just quan la seva germana, la Marta (Sílvia Bel) ha decidit abandonar Barcelona per aclarir-se les idees després de la impactant trama del Salva (Ernest Villegas), és el Litus qui passarà a ocupar el seu pis a la ciutat. En una mena de nova conjectura de boomers solters, el Jordi (Andrés Herrera), el Litus i l’Andreu (Marc Cartes) han decidit unir-se per fer-se companyia i pair les tristeses de la vida de solter. El que potser no tenen en compte és que les línies d’amistat es poden desdibuixar, sobretot ara que ha aparegut una dona misteriosa que podria despertar l’interès d’un parell d’homes del grup.
El Litus, l’Andreu i el Jordi, el nou trio del ‘Comsi’
Siguem clars, l’Andreu, el Jordi i el Litus han tornat a convertir-se en inseparables perquè de tots els amics de la colla, són els tres solters destacats. El Miquel (Eduard Farelo) ja en té prou amb la consultoria i tots tres han decidit fer-se companyia a l’espera d’un nou amor. En tot cas, des que va començar la sèrie després de les vacances de Nadal els hem vist compartir plans al Flora i lamentar-se de voler una relació seriosa fora d’un embolic d’una nit -l’Andreu sembla que ha quedat traumatitzat de la seva aventura extramatrimonial amb la Neus (Mercè Martínez)-. La sorpresa, però, l’ha portat el Litus perquè en aquesta feina que fa a Barcelona, ha conegut una companya, la Raquel, que sembla que li agrada força. Tot just quan l’havia convidat a prendre alguna cosa i tenir una cita, la seva sortida s’ha torçat completament.
Un accident ensorra la cita del Litus
I què hi tenen a veure l’Andreu i el Jordi en tot això? D’una banda, l’Andreu, que sempre ha presumit de ser el trencacors de la colla, ara està més sol que un mussol i ha trobat en l’enamorament del Litus una fórmula perfecta per burlar-se del seu amic. Ara bé, tots dos han trobat en la seva amistat una bona eina per no quedar-se sols. Algú recorda l’intent de l’Andreu fa uns dies de lligar en una mena de club de lectura a l’aire? Ell va asseure’s a un banc i va fixar-se en una dona que seia a la gespa, a qui va fer-li ullets sense obtenir-ne resultat. Com va acabar l’intent? Una xerrada molt densa amb un bon home sobre literatura i ser ignorat per aquesta dona.
En tot cas, en el capítol de dimecres 14 de gener, el Litus tenia programada la seva cita amb la Raquel, però ell no s’hi ha presentat per culpa d’un accident amb el Jordi. Tots dos han decidit posar-se a fer de manetes en unes obres per estalviar-se mà d’obra, però fent la barreja d’uns productes químics, les proporcions no han estat les correctes i el Jordi ha acabat amb un atac d’asma que ben bé i no ho explica. Amb tot plegat, l’home no s’ha presentat a la cita amb la Raquel i tampoc ha pogut avisar la noia, que no s’ho ha pres gaire bé.
Més tard, al Flora, el Litus s’ha trobat amb l’Andreu i l’Eva (Alícia González Láa) fent un mos i els ha explicat les seves penes. Tot just quan ell era al lavabo, ha sonat el seu mòbil amb una trucada de la Raquel i justament qui ha agafat el telèfon? L’Andreu s’ha posat a parlar amb ella i ha aprofitat per fer-se el maco. Sembla que en pròxims capítols el Litus tindrà una nova oportunitat amb la seva companya, però no estaria pas malament que vigilés les intencions de l’Andreu, que podria semblar disposat fins i tot a robar-li la xicota si troba l’oportunitat perfecta. Ara per ara, caldrà seguit atentament els pròxims moviments d’aquesta trama.