Una reunión de amigos en un funeral fue el punto de partida de Com si fos ahir. Visto así parece una propuesta más bien tétrica y lúgubre, que no encaja mucho con lo que es realmente la serie diaria de TV3: las historias del día a día de un grupo de boomers. Después de casi diez años de episodios de lunes a viernes, de rupturas sentimentales y dramas entre amigos, a menudo los espectadores podrían pensar ‘¿qué más les puede pasar’? Después de las vacaciones de Navidad, los guionistas han decidido incorporar algunos personajes nuevos que abran nuevas tramas entre los fundacionales del grupo del Reina Sibil·la, además del regreso de un par de amigos que siempre tienen cosas que decir.

Uno de los regalos de Navidad que han recibido ha sido el regreso de Litus (Pepo Blasco) después de muchos meses trabajando en la Vall d’Aran. Justo cuando su hermana, Marta (Sílvia Bel), ha decidido abandonar Barcelona para aclarar sus ideas tras la impactante trama de Salva (Ernest Villegas), es Litus quien pasará a ocupar su piso en la ciudad. En una especie de nueva conjetura de boomers solteros, Jordi (Andrés Herrera), Litus y Andreu (Marc Cartes) han decidido unirse para hacerse compañía y asimilar las tristezas de la vida de soltero. Lo que quizás no tienen en cuenta es que las líneas de amistad pueden desdibujarse, sobre todo ahora que ha aparecido una mujer misteriosa que podría despertar el interés de un par de hombres del grupo.

L’Andreu, el Jordi i el Litus han creat un grup recurrent a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Litus, Andreu y Jordi, el nuevo trío del ‘Comsi’

Seamos claros, Andreu, Jordi y Litus han vuelto a convertirse en inseparables porque de todos los amigos del grupo, son los tres solteros destacados. Miquel (Eduard Farelo) ya tiene suficiente con la consultoría y los tres han decidido hacerse compañía en espera de un nuevo amor. En todo caso, desde que comenzó la serie después de las vacaciones de Navidad los hemos visto compartir planes en el Flora y lamentarse de querer una relación seria fuera de un lío de una noche -Andreu parece que ha quedado traumatizado por su aventura extramatrimonial con Neus (Mercè Martínez)-. La sorpresa, sin embargo, la ha traído Litus porque en este trabajo que hace en Barcelona, ha conocido a una compañera, Raquel, que parece gustarle bastante. Justo cuando la había invitado a tomar algo y tener una cita, su salida se ha torcido completamente.

El Litus tenia una cita programada amb una companya de feina, la Raquel a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Un accidente arruina la cita de Litus

¿Y qué tienen que ver Andreu y Jordi en todo esto? Por un lado, Andreu, que siempre ha presumido de ser el rompecorazones del grupo, ahora está más solo que la una y ha encontrado en el enamoramiento de Litus una fórmula perfecta para burlarse de su amigo. Sin embargo, ambos han encontrado en su amistad una buena herramienta para no quedarse solos. ¿Alguien recuerda el intento de Andreu hace unos días de ligar en una especie de club de lectura al aire libre? Él se sentó en un banco y se fijó en una mujer que estaba en el césped, a la que le guiñó el ojo sin obtener resultado. ¿Cómo terminó el intento? Una charla muy densa con un buen hombre sobre literatura y siendo ignorado por esa mujer.

El triangle entre el Litus, l’Andreu i la Raquel es va fer més petit a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En todo caso, en el capítulo del miércoles 14 de enero, Litus tenía programada su cita con Raquel, pero no se presentó debido a un accidente con Jordi. Ambos decidieron ponerse a hacer de manitas en unas obras para ahorrarse mano de obra, pero al mezclar unos productos químicos, las proporciones no fueron correctas y Jordi terminó con un ataque de asma que bien y no lo cuenta. Con todo esto, el hombre no se presentó a la cita con Raquel y tampoco pudo avisar a la chica, que no se lo tomó muy bien.

Un favor entre amics accidentat a ‘Com si fos ahir’: quin problema ha patit el Jordi? | 3Cat

Más tarde, en el Flora, Litus se encontró con Andreu y Eva (Alícia González Láa) comiendo algo y les contó sus penas. Justo cuando él estaba en el baño, sonó su móvil con una llamada de Raquel y ¿quién contestó? Andreu se puso a hablar con ella y aprovechó para hacerse el simpático. Parece que en próximos capítulos Litus tendrá una nueva oportunidad con su compañera, pero no estaría nada mal que vigilara las intenciones de Andreu, que podría parecer dispuesto incluso a robarle la novia si encuentra la oportunidad perfecta. Por ahora, habrá que seguir atentamente los próximos movimientos de esta trama.