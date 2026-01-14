Cristina Puig ha sido presentadora en programas de diferentes cadenas, aunque seguramente la que más repercusión le ha generado ha sido la de estar al frente de FAQS de TV3. Han pasado unos cuantos años, pero la periodista todavía recuerda lo mal que lo pasó en aquella época por culpa de las críticas constantes que recibía. Así lo ha confesado en una entrevista muy interesante que ha concedido al pódcast Talents de Barcelona de Betevé, en el cual también ha revelado cuál ha sido su trabajo más sorprendente.

Sobre la etapa en el programa político, reconoce que llegó en un contexto intenso que generaba una presión extra muy fuerte: «Fue muy duro, era un momento muy complicado. Puedes llamarlo escrutinio y yo te digo linchamiento«, ha afirmado con contundencia. El FAQS fue «mucho más que un programa de televisión», considera, porque se estrenó en una época en la que había una polarización política «muy fuerte» por todo el tema del proceso: «El momento social que vivíamos provocó que se convirtiera en algo muy polarizado. O eras de unos o eras de los otros, ¿no? Y el blanco de los golpes de los partidos políticos fui yo«.

«Nosotros vimos que había muchos trolls contratados expresamente para escarnecer a la presentadora del FAQS«, lamenta. Aquella situación no era fácil de gestionar para el equipo, pero especialmente para ella misma: «He de decir que me afectaba sobre todo a mí porque yo, realmente, intentaba no mirar y me quité las notificaciones. Ahora bien, te acaba llegando igualmente porque el ruido era tan grande que al final muchos medios digitales de eso me hacían una noticia». Un ejemplo son sus padres, que no tienen redes sociales y, aun así, acababan preguntándole qué había hecho y qué había pasado porque oían algo.

El trabajo más sorprendente que ha hecho Cristina Puig a lo largo de su carrera

En otro momento de la conversación, como decíamos, la presentadora ha sacado a la luz un episodio bastante desconocido de su carrera periodística. Cristina Puig ha sido mujer del tiempo, un titular que muchos de sus seguidores no conocían: «Yo cuando lo explico, la gente no se lo cree pero estuve muchos meses haciendo de mujer del tiempo en algo que se llama Canal Satélite Digital en el Canal Méteo. Mi jefe era Tomàs Molina, de hecho«.

Cristina compartió el canal con meteorólogos de ahora como el Jofre Janué, el Enric Agud o la Mònica López que luego se fue a hacer el tiempo en TVE: «Allí, aprendí a hablar de isóbaras. Y, además, lo hacía todo en castellano… era increíble con marejadas, marejaditas o vientos del norte«, recuerda.

Aquel era un canal de 24 horas del tiempo con meteorólogos, claro, y también periodistas que tenían que hacer predicciones cuando tocaba: «Las periodistas también hacíamos el croma y hablábamos de las isóbaras y todo eso». No le gustó mucho aquella experiencia, teniendo en cuenta que rápidamente fichó por Betevé donde tuvo la oportunidad de hacer las mañanas con Carles Prats de Sense Ficció y el TN.

Cristina Puig confessa quina és la feina més sorprenent que ha fet | Betevé

Cristina Puig vuelve, de esta manera, a la primera línea gracias a una entrevista en la cual también ha aplaudido públicamente la radio: «Para mí, la radio es mucho más natural y me gusta mucho más. La televisión no es más artificial, sino que cuesta más de hacer y es muy complicado».